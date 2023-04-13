لماذا تغيب إسرائيل من معظم التسريبات السرية الأمريكية؟

تاريخ النشر:13.04.2023 | 19:00 GMT |
آخر تحديث:13.04.2023 | 19:36 GMT | أخبار العالم
مع الصحفي الاستقصائي والخبير بالشؤون الأمريكية رياض محمد.
أكدت الرياض ودمشق أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة.
تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظة محرجة، لدى استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار بلفاست، وقد وصف مغردون عبر "تويتر" تصرف بايدن بـ "عديم الاحترام".
كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عما دار في اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الوزراء لحثهم على استغلال ثروات البحر الأحمر.
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على ما يتعرض له الدولار الأمريكي من ضغوط وتراجع في حصته في احتياطيات النقد الأجنبي.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشخص الذي يقف وراء التسريب الهائل لوثائق عسكرية أمريكية سرية، عمل في قاعدة عسكرية ونشر أسرارا حساسة تتعلق بالأمن القومي، في مجموعة على الإنترنت.
في هجوم حاد قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يلعق مؤخرة الصين"، وذلك على خلفية زيارة ماكرون إلى بكين وتصريحاته عن العلاقة بواشنطن.
رجح تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أن مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه.
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تعديل اتفاقية تمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
نشرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB عددا من الصور ومقطع فيديو للشخص الذي دبر الهجوم الإرهابي في بطرسبرغ مطلع أبريل الجاري.
علق أستاذ العلوم السياسية، إسماعيل مقلد، على اجتماع دول "التعاون الخليجي" المقبل في السعودية، والذي من المفترض أن يتم خلاله مناقشة مشروع عودة سوريا إلى الجامعة العربية،
أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عبد الله القحطاني أن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة مهمة جدا في ظل متغيرات إقليمية ونشاط سعودي لإعادة ترتيب المنطقة ومستقبلها.
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أصوله الإيرلندية، ونشر صورة لشجرة عائلته.
ما زالت أزمة المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان مستمرة، عقب أحداث مباراة نيس، التي حسمها فريقه بالفوز (2/0) في الدوري الفرنسي.
اعتبر الوزير الأردني السابق، أمين مشاقبة، البيان الرسمي السعودي السوري الصادر يوم الأربعاء، دليلا واضحا على عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين ضمن شروط سعودية.
كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، كواليس قرار إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم برئاسة مسلي آل معمر، بإقالة الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق "العالمي".
ثقل مصر وقوتها يظهران في كل مرة، في أصعب وأحلك فترات التاريخ. تأكد ذلك مجددا في 13 أبريل 1250، بهزيمة الحملة الصليبية السابعة، وأسر لويس التاسع، ملك فرنسا.
كشف تحقيق صحفي لشبكة RT عن الوضع الميداني الراهن في مدينة أرتيوموفسك، بينما تحاصر القوات الروسية ما تبقى من الوحدات الأوكرانية.
في مثل هذا اليوم قبل 57 عاما قتل الرئيس العراقي عبد السلام عارف وكان يبلغ من العمر 45 عاما في تحطم طائرة مروحية في البصرة مع 8 من مرافقيه.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري في أنقرة تناول الجانبان عدة ملفات في المحادثات، وكلا بلدينا معنيان بتطوير العلاقات الثنائية.
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول البحر الأسود، إن "البحر الأسود لن يكون أبدا بحر الناتو".
روت دعد شرعب، صاحبة كتاب "العقيد وأنا.. حياتي مع القذافي"، حادثة قالت إنها أفضت إلى إنقاذ سيد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل، وآخرين، من الإعدام.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السلام بـ"قبضة اليد" بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما زار بايدن المملكة في يوليو 2022.
أفاد العلماء في جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من تطوير تقنية علاج جديدة تسخر خلايا دم المرضى لمحاربة الأورام.
نشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فيديو لاعتقال القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي حذيفة اليمني، واثنين من أعوانه شرقي سوريا.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن هوية المشتبه به الأول في عملية تسريب الوثائق السرية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أنه طيار في الحرس الوطني الجوي.
نقلت "الإيكونوميست" عن الوثائق السرية المسربة من "البنتاغون" أن عملاء من جهاز الأمن الأوكراني شاركوا في الهجوم على طائرة الإنذار المبكر الروسية من طراز A-50 بالقرب من مينسك.
أفادت الخارجية الروسية بأنه بدون إحراز تقدم في حل المشاكل الأساسية المتعلقة بصفقة الحبوب، فلا داعي للحديث عن أي تمديد لصفقة الحبوب بعد 18 مايو المقبل.
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في فوزه بالانتخابات من الجولة الأولى، و"ألا يعقّد الشعب التركي الأمور وينهيها" في جولة واحدة من الاستحقاق الرئاسي.
أعادت السفارة الإيرانية لدى الرياض فتح أبوابها اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قبل سبع سنوات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو 27"، تابعة للقوات المسلحة الروسية رافقت طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق بعد اقترابها من الحدود الروسية.
أكد خبير القانون العسكري شي دان، أن إضفاء تعديلات على قوانين التجنيد في فترة الحرب، إنما هي دلالة على أن الجيش الصيني يرفع من مستوى تأهبه في ظل تصاعد التوترات في مضيق تايوان.
أفاد البيت الأبيض، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله الملف الإيراني وسبل إنهاء الحرب في اليمن.
تعرض العديد من المتعاملين على منصة "فيجور" في مصر للاحتيال من القائمين على المنصة، ما أثار ضجة كبيرة في البلاد، وفق موقع "القاهرة 24".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أفاد تقرير لموقع "المونيتور" بأن المخاوف الإسرائيلية تتنامى من توحيد الجبهة بين "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية وإيران.
فاز تحالف "السويدي إليكتريك" المصري، وشركة "أورباكون" للمقاولات القطرية بمناقصة طرحتها الحكومة الليبية لتشييد محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 800 مليون يورو.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا "حميميم" إحباط الجيش السوري تسلل عناصر من تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي لمناطق سيطرة الحكومة في محافظة إدلب، والقضاء على 3 منهم.
أكد وزير الخارجية السعودي الأسبق، نزار مدني، أن الاتفاق السعودي الإيراني سيحقق الاستقرار للمنطقة بشكل عام، معتبرا أن الرعاية الصينية ضمانة لالتزام إيران بهذا الاتفاق.
التقى أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، من أجل مناقشة ما أثير عن وجود شجار بين ساديو ماني وليروي ساني، ثنائي الفريق.
تحدثت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، عن حدوث أمر غير متوقع في البورصة المصرية سيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يهدد أمن العالم بأسره.
رد كريستوف غالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، على اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين والسود، عندما كان مدربا لفريق نيس بكرة القدم.
قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي إنه "فقط التدخل المباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن يؤدي إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية".
أعربت المملكة العربية السعودية وسوريا عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.
تحدثت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عن سبب تراجع العملة الروسية مؤخرا، وقالت المسؤولة، إن ضعف الروبل ناتج عن انخفاض الصادرات وتراجع أسعار النفط.
قالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية إن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا، بالليرة التركية والجنيه المصري، سيحتاج على الأقل لمناقشات ومفاوضات تصل لنحو عامين.
أفادت صحيفة "ديلي بيست" بمقتل مرتزقين أمريكيين اثنين، قاتلا في صفوف قوات كييف في أوكرانيا، فيما ذكر موقع GoFundMe أن أحدهما خدم في قوات المارينز الأمريكية.
صرح رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبيل محادثات مهمة يوم الجمعة، بين تسع دول عربية بشأن سوريا، بأن الحديث عن عودة دمشق إلى الجامعة العربية هو "مجرد تكهنات".
أعلنت الرئاسة المصرية عن ارتفاع كبير شهدته إيرادات قناة السويس لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35%.
أشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفع من 20 مليار دولار في 2020، إلى 28 مليارا حتى مطلع 2023.
أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأداء زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، معتبرا أنهم يتفوقون من حيث قدراتهم على السياسيين الأمريكيين.
رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، على العرض الخاص بتدريب النصر السعودي لكرة القدم.
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبه به.
يتوقع أن توقع البرازيل والصين خلال زيارة الرئيس البرازيلي إلى الصين قرابة 20 اتفاقية ثنائية، وأشار خبراء إلى أن البلدين قد يعلنان عن استخدام اليوان الصيني في التجارة المتبادلة.
عرقلت الشرطة في هولندا محتجا وتمكنت من اعتقاله، بعد أن ركض وهو يصرخ باتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى جامعة أمستردام للعلوم في اليوم الثاني من زيارته الرسمية.
كشف الصحفي الأمريكي المرموق سيمور هيرش، الحائز لجائزة بوليتزر، عن أوجه مختلفة للفساد داخل نظام زيلينسكي.
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تعزية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الحمد الصباح.
عرض الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء، أكثر من ألف نوع من المعدات العسكرية الجديدة تم تسليمها إلى القوات البرية الإيرانية قبل أسبوع من عيد الجيش الوطني الإيراني.
قررت لجنة المتابعة البحرينية القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أسقط طاقم المدفع المضاد للجو والذي يزود به قطار "الفولغا" المدرع الروسي مسيّرة مجهولة حملت متفجرات واقتربت من القطار إلى مسافة 300 متر.
على إثر التقارب الأخير بين دمشق والرياض، يحط وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رحاله في المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية
اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة طريقة إنقاص الوزن بمساعدة حقن عقار "Ozempic" المخصص لعلاج مرض السكري من النوع 2.
أكد الصحفي، أناتول ليفن، أن الولايات المتحدة تخاطر كثيرا بإرسال عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا.
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي، الكرواتي دينكو إيليتشيتش، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم.
أثار نائب بالبرلمان المصري أزمة داخل مجلس النواب بعدما قال "عليا الطلاق"، في إشارة له إلى أزمة خانقة في مصر.
بينما يربط معظمنا ثوران جبل فيزوف في عام 79 ميلادي ببومبي، كشفت دراسة جديدة عن التأثير المدمر الذي أحدثته الكارثة على سكان مستوطنة مجاورة أخرى، تسمى هيركولانيوم.
نشرت شرطة مدينة لويزفيل الأمريكية مقطع فيديو من كاميرات مثبتة على جسد عناصرها، يظهر الفوضى وتبادلا لإطلاق النار لحظة وصولها إلى مكان المجزرة في أحد مصارف المدينة يوم الاثنين.
وجد باحثون أن المواد الكيميائية المسببة للسرطان موجودة في أكثر من 85% من المنتجات المستخدمة في دراستهم، بما في ذلك سماعات الرأس والألعاب البلاستيكية والملابس.
ذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن تركيا تحاول ضمان التنسيق مع الدول العربية في إطار عملية التطبيع مع سوريا.
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجله يائير بالتوقف عن النشر على وسائل التواصل وسط اتهامات بأنه يؤجج التوترات في إسرائيل ويؤدي إلى تفاقم الخلاف مع الولايات المتحدة.
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه يمكن لحلف "الناتو" أن يصبح منظمة عالمية بانضمام ثلاث دول أخرى.
نشرت قناة تلغرام "جبهة زابوروجيه" مشاهد فريدة من نوعها استخدم فيها درون ناطق عائد للجيش الروسي.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وزارة العدل الأمريكية ووكالات الاستخبارات تجري تحقيقا شاملا في تسريب الوثائق السرية من البنتاغون، وتقترب من الكشف عن الفاعل.
رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على محاميه السابق مايكل كوهين الذي يرجّح أنه الشاهد الأساسي في قضية جنائية تطاله.
وثقت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية وحدات من المظليين الروس أثناء اقتحامها وسيطرتها على معقل للقوات الأوكرانية بغطاء ناري ومدفعي.
تحدثت مجموعة من الخبراء لـRT عن أسباب قيام صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بنشر تقرير حول قيام مصر بتصدير 40 ألف صاروخ لروسيا.
أكد الصحفي الألماني، يان خومين، أن الجنود الأوكرانيين لا يفهمون سبب استمرارهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك التي تحاصرها القوات الروسية من جميع الجهات، واستولت على 80 بالمئة منها.
قال الرئيس الأمريكي السابق /دونالد ترامب/ إنه لا يريد التسبب بمشكلات للولايات المتحدة، وذلك ردًا على سؤال صحفي بشأن الجهة التي تقف خلف تفجيرات السيل الشمالي.
إذا كنت تستخدم جهاز "آيفون"، فستحتاج إلى تثبيت آخر تحديث للبرنامج في أسرع وقت ممكن، لأن جهازك قد يكون عرضة للهجوم.
اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا ميسجانو أرغا مصر بمحاول تسييس مياه النيل وسد النهضة، مضيفا أن تلك المحاولات لا تفيد أي طرف.
عمدت القوات الأوكرانية خلال انسحابها من الأحياء الغربية في أرتيموفسك، إلى تفجير عدد من المباني متعددة الطوابق والمباني الرئيسية، وأضرمت النار في بعضها لإبطاء تقدم القوات الروسية.
علق الكرملين على قرار محكمة لاهاي الذي يطالب روسيا بسداد 5 مليارات دولار لـ"نفطو غاز" لقاء أصول ادعت الشركة الأوكرانية أنها خسرتها في القرم الروسية.
أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن مقاتلة روسية "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول الشمال في البحرية الروسية، رافقت طائرة نرويجية "P-8A Poseidon" حلّقت فوق بحر بارنتس.
قال مستشار ليونيد كوتشما السابق أوليغ سوسكين إن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أصبح في وضع كارثي بسبب مشكلتين خطيرتين.
عبر الصحفي ستيفن براين في مقالة لصحيفة "Asia Times" الإلكترونية عن اعتقاده بأن صورة الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب لا تبدو واعدة.
في حالة طبية نادرة تم تسجيلها في الأردن، أظهرت فحوصات طبية للحمل، نتيجة إيجابية لدى رجل في الأربعينات من عمره.
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه تم إجلاء ما يصل إلى ستة آلاف شخص اليوم الخميس في مدينة نويس الألمانية بولاية شمال الراين- وفستفالن، بعد اكتشاف قنبلة بريطانية غير منفجرة.
قال قائد سابق للجيش البريطاني إن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية رأت أن حفيديها، الأميرين هاري ووليم، يجب أن "يؤديا واجبهما" بخوض حرب أفغانستان.
فاض سد خنس في العراق اليوم الأربعاء بسبب هطول أمطار غزيرة على إقليم كردستان العراق خلال الأيام الأخيرة.
أعلن رئيس المجلس الهندي للأحجار الكريمة فيبول شاه، أن مجموعة "السبع" قد تحظر استيراد ألماس شركة "ألروسا" الروسية بزنة قيراط واحد وأكثر، مما سيهدد 3 ملايين وظيفة في الهند.
اندلعت النيران في مقر لويس فيتون بالعاصمة الفرنسية باريس بعد اقتحامه من طرف عشرات المحتجين، باعتباره "رمزا للرأسمالية".
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن القاهرة تشهد ولادة عالم جديد بتوازنات جديدة وواقع جيوسياسي جديد، وأن مصر تريد الحفاظ على العلاقات مع كل الأطراف بتوجيه من الرئيس السيسي.
حذر خبراء الأمن السيبراني من أن المجرمين توصلوا إلى طريقة لاستخدام طرق شحن معينة لإدخال برامج ضارة إلى هاتفك.
اتخذ نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر قراره، بإقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب نادي النصر، وما زال السبب مثيرا للجدل في الوسط الرياضي.
أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، رسميا فسخ عقد الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لفريق "العالمي".
كشفت صحيفة دنيا التركية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن شركة تركية رائدة في قطاع حديد التسليح ستدخل إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن تعزيز الدور الريادي لبنك مجموعة "بريكس" سوف يساعد على بناء عالم أفضل.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الإسرائيليين "يصارعون بعضهم البعض ويستعجلون دمارهم ونهايتهم"، معتبرا أن "زوالهم سيتحقق" قبل مضي 25 عاما.
اعتبرت صحيفة "Global Times" الصينية، اليوم الخميس، أن المحاولات الأمريكية للحفاظ على هيمنتها العالمية محكوم عليها بالفشل.
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