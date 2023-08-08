لقاء جدة واستعصاء أوكرانيا

تاريخ النشر:08.08.2023 | 21:09 GMT | أخبار العالم
اجتماع جدة الدولي حول أوكرانيا.. ماذا فيه لروسيا ولأوكرانيا وللسعودية؟
مهدت فرنسا لاحتلال المغرب بالتغلغل في البلاد وكان المدخل مدينة "الدار البيضاء" التي شهدت في أغسطس عام 1907 مذبحة رهيبة ردا على ثورة الأهالي ضد مظاهر التمدد الاستعماري.
تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة، رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي، لأحكام القانون والدستور.
قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف في مصر إيقاف 23 موظفا، من بينهم 16 سيدة، بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المكاتب الحكومية في العاصمة واشنطن أغلقت أبوابها في وقت مبكر اليوم الاثنين، وذلك قبيل هبوب إعصار وشيك يتجه نحو العاصمة.
صدر اليوم الثلاثاء في السعودية، أمر ملكي يقضي بتعيين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برتبة وزير.
أطلقت شبكة RT الروسية خدمة إخبارية جديدة لمشاهدي قناة "RT العربية" عبر تطبيق "واتس آب"، لإتاحة الأخبار للمشاهدين في مصر والمغرب.
اعتدت فنانة دنماركية من أصول إيرانية، أمس الأحد، على نسخة من القرآن في العاصمة كوبنهاغن.
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تحركات عسكرية جديدة تحدث لأول مرة منذ وقت طويل على حدود مصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جولة على الحدود مع لبنان تزامنت مع جولة دبلوماسية ينفذها الجيش اللبناني هناك، وحذّر من "إعادة لبنان الى العصر الحجري" إن هوجمت إسرائيل.
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم تدشين خط لإنتاج غسالات الأطباق لمصنع "ميديا" بمنطقة "تيدا مصر" للتعاون الاقتصادي.
حاول البعض التقليل من الجزائري رياض محرز بعد انتقاله من مانشستر سيتي للأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أن هناك من لا يزال يفضله على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.
وفقا للدكتورة أناستاسيا كوستوماخا، خبيرة التغذية الروسية، تعتبر الشوكولاتة اكثر المنتجات الشهية انتشارا بسبب مكوناتها الطبيعية، وللحصول على هرمونات السعادة.
منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطان البهرة بالهند مفضل سيف الدين "وشاح النيل" تقديرا لجهوده المتواصلة في دعم مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.
وجهت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام بحظر استخدام مصطلح المثلية الجنسية وتعويضه بعبارة "الشذوذ الجنسي".
أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يتوقعون سيناريو حرب معقدا ضد "حزب الله"، بعد زيادة الحوادث على الحدود اللبنانية في الأسابيع الأخيرة.
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن طائرات "التحالف الدولي" المسيرة اقتربت من طائرات "سو-35" الروسية في أجواء مدينة الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط.
أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن زيارة فيكتوريا نولاند إلى النيجر يوم أمس اختلفت عن زيارتها إلى كييف وتوزيعها الشطائر على الانقلابيين هناك عشية انقلاب 2014.
صرح حاكم مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن الجيش الروسي تمكن خلال الأيام الأخيرة من تحرير خمس بلدات في المقاطعة وأصبحت الآن تحت سيطرة القوات الروسية.
حذر مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء من تسجيل إصابات حشرية في منتج بامياء مصري.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على مئات الجنود الأوكرانيين، وإحباط كافة محاولات قوات كييف الهجوم على مختلف الجبهات.
أكد رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف أن نظام كييف يرفض أي مفاوضات لوقف القتال لأن إنهاء أو تجميد النزاع، يهدد وجود فلاديمير زيلينسكي شخصيا، ونظامه.
رجح رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن يلقى فلاديمير زيلينسكي مصير رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، ويتخلى الغرب عنه بعد انعدام الحاجة له.
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن طاقم أحد الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة، طرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة بعد اكتشاف جنسيتها.
رفض وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو يوم الاثنين، اعتبار عملية "برخان" فاشلة، وذلك ردا على كتاب مفتوح وجهه حوالي مائة عضو في مجلس الشيوخ للرئيس إيمانويل ماكرون.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روسيا لديها القوة الكافية لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، كما فعلت في أغسطس 2008 وواجهت العدوان الجورجي.
أثار مراسل قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" تفاعلا بنشره صورا لميناء حيفا، ردا على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بـ"إعادة لبنان إلى العصر الحجري" في حال تعرض إسرائيل للهجوم.
أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء بأن رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اتفقوا على حشد 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر.
أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، عن إصدار قرارات رئاسية بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.
كتب جونستون هيروود في مجلة American Thinker أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد سيجبر الغرب على إقناع زيلينسكي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.
رجح المحلل السابق بوكالة المخابرات الأمريكية ريموند ماكغفرن، أن تنتهي أكاذيب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول قدرة جيشه على مواجهة روسيا، بالإطاحة بنظامه وخلعه.
روت مهدية بن بلة، ابنة أحمد بن بلة أول رئيس جزائري بعد الاستقلال، تفاصيل غير معروفة عن حياة والدها، ومنها كيف تعلم اللغة العربية، وظروف سجنه.
يترقب السوق المصري عقد اتفاقيات شراكة مع شركات قطرية وإماراتية في عدة مجالات، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وفق ما نقله موقع "صدى البلد".
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما بتعيين محمد عامر مارديني وزيرا للتربية.
نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التركي، ما تم تداوله عن خسارة 8 ملايين طن من الحبوب نتيجة الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في ميناء درينجا.
أفادت وسائل الإعلام بأن المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد "إيكواس" في ظل الظروف الحالية لاعتبارات أمنية.
قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إنهم مستعدون لمواجهة أي خطر يمس بأمن الجزائر مهما كان نوعه وحجمه.
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن إعادة العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، مرتبطة بتنفيذ الغرب لتعهداته، مؤكدا أن بلاده تسعى لحل الخلافات القائمة عبر الحوار.
تحدث الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية تجارة أسيوط الأسبق، عن التطورات في النيجر ودوافع الغرب الحقيقة للتدخل فيها، حيث جاء ذلك في تصريحات خاصة لـRT.
قرر لاعب الوسط أندريس إنييستا بطل العالم وأوروبا مع المنتخب الإسباني، ولاعب فريق فيسيل كوبيه الياباني خوض تجربة جديدة في مسيرته، والرحيل عن الدوري الياباني.
التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في إيطاليا اليوم الثلاثاء.
كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش، الذي يزور مصر حاليا اهتمام العديد من الشركات الصربية بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي.
تفاعل أسطورة نادي ليفربول الدولي الإنجليزي السابق والمدرب الحالي للاتفاق السعودي، ستيفن جيرارد، مع الأنباء التي ربطت هداف "الريدز"، المصري محمد صلاح، بالانتقال للدوري الإنجليزي.
استذكر الأصدقاء والأعداء الرئيس الراحل صدام حسين في الذكرى 35 لوقف "حرب الخليج الأولى" بين العراق وإيران.
انتقد نجم الكرة المصرية ومحلل شبكة "بي إن سبورتس"، محمد أبو تريكة، وسائل الإعلام الإنجليزية بسبب الحملة الإعلامية التي تشنها على تعاقد الأندية السعودية مع نجوم كرة القدم.
كشف موقع "القاهرة 24" الإخباري عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول واقعة خطف رجل الأعمال سمير ريان.
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الموهبة نوح درويش قادما من فرايبورغ الألماني.
لقي رجل الأعمال الإيطالي جياكومو شياباريني مصرعه بانهيار رفّ كدّست عليه أطنان من الجبن، في مستودع للأجبان بمصنعه في إقليم لومبارديا.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين، أن العلاقات الإيرانية السعودية "تسير نحو الأمام"، لافتا إلى أن "السعودية تعمل على فتح سفارتها في طهران في وقت مناسب".
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن اجتماع جدة حول أوكرانيا لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة بمعزل عن مشاركة روسيا، وكان محاولة أمريكية فاشلة قائمة على التمني.
أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الصاروخ الذي سيحمل مركبة Luna-25 القمرية إلى الفضاء تم نصبه على منصة الإطلاق في مطار "فوستوتشني" الفضائي.
تحدث الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، عن الهدف من قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
حمّل رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي حكومة الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي مسؤولية حرب أوسيتيا الجنوبية عام 2008، التي انتهت بهزيمة جورجيا أمام الجيش الروسي.
كشفت شركة "BYD" لصناعة السيارات الكهربائية عن رباعية دفع متطورة وقوية وصفها الكثيرون بأنها منافس قوي لسيارات Defender الحديثة من لاند روفر.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن إنشاء تسع وحدات تابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي في الشيشان منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
رصدت الصحافة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بقضائه عطلته الأخيرة لمدة 10 أيام على شواطئ ديلاوير، تكون أيام الإجازات التي قضاها وهو في منصبه قد بلغت 360 يوما.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن القوات الأوكرانية فشلت في اختراق خطوط الدفاع الروسية، مما اضطر كييف لتغيير تكتيكها على خلفية الخسائر الفادحة التي تتكبدها.
هل يمكن إقامة حفل زفاف بدون عريس؟ بالتأكيد ممكن!
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، بعد أعمال التطوير والترميم التي خضع لها.
حذر حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) من اقتراب القوات الأمريكية من مياههم الإقليمية.
علق المحلل السياسي المصري هاني الجمل، على التحركات المصرية التركية بعد قطيعة دبلوماسية وسياسية استمرت 10 سنوات، حيث تطورت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مع تحول زمام المبادرة على الميدان لصالح الجانب الروسي منذ إحباط الهجوم الأوكراني المضاد، تكشف تقارير تزايد حدة الضغوط الغربية على الرئيس الأوكراني للدخول في محادثات سلام مع موسكو
أعلن المجلس العسكري في النيجر عن تعيين الوزير الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء في البلاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، أن الدول المشاركة في اجتماع جدة لم تتمكن من الاتفاق على كافة بنود "خطة السلام" الذي تقدم بها الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
نشر مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وثيقة بعنوان "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية" التي تم وضعها للتوصل إلى تسوية للأزمة.
كشف مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر، عمرو عثمان، عن عدد حالات التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن حكومة تل أبيب تعمل من أجل الوصول إلى السلام مع السعودية، معتبرا أن تحقيقه سيكون قفزة نوعية.
رد نادي ليفربول بطريقة خاصة على التقارير التي ربطت نجمه المصري، محمد صلاح، بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بلغت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية حتى مايو الماضي 584.2 مليار دولار، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا بين أكبر الاحتياطيات.
استخدم حارس مرمى نادي تيغريس أونال المكسيكي سلسلة جديدة من الحيل قبل ركلات الترجيح خلال مباراة فريقه أمام فانكوفر وايتكابس الكندي في دور الـ32 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.
كشفت شبكة "سي إن إن" أن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، إلى النيجر كانت غير مثمرة، على الرغم من محادثاتها "الصريحة".
أعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، دوغلاس بوش، عن الموافقة رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا.
أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء تعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات السورية (مع مسافر) ليصبح 25 مليون ليرة سورية.
فتحت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب تحقيقا مضادا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة المستوردة من مصر، بعدما تلقت شكوى من طرف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
كشف تقرير صحفي إسباني عن آخر التطورات بشأن مستقبل منصب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.
دعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، الولايات المتحدة إلى عدم محاولة التدخل أو تعطيل عملية إصلاح العلاقات بين روسيا وجورجيا.
أعلنت الولايات المتحدة نشر الآلاف من مشاة البحرية مدعومين بالطائرات المقاتلة والسفن الحربية الأمريكية في منطقة الخليج.
أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن عملية سطو مسلح نفذت على بنك فلسطين برام الله، في ثاني عملية من هذا النوع بالضفة الغربية خلال أقل من أسبوع.
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ"، وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، حيث جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.
دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى "العودة إلى الواقع" فيما يخص مسألة الانتصار في "الحرب"، حيث جاء ذلك في كلمة مصورة وجهها لشعبه.
ذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن نادي تشيلسي تلقى مؤخرا عرضا من موقع شركة لإنتاج الأفلام الإباحية ليكون راعي القميص الخاص.
توجه رئيس الأركان العامة الباكستانية، عاصم منير، إلى طالبان، بطلب مقتبس من آية قرآنية.
تستضيف مدينة العلا السعودية، في 26 أغسطس الجاري، لأول مرة سباق "لهيب العلا"، وهو سباق مميّز للقدرة والتحمل يماثل النوع نفسه من سباقات التحمل العالمية.
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، أن بولندا ستتعرض لخسارة كامل جيشها في حال دخلت في حرب تقليدية ضد روسيا.
فاجأ مدير مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا، سيرغي تشيميزوف، الرئيس فلاديمير بوتين، بإطلاق اسم أجنبي على نظام وطني لحجز تذاكر الطيران.
رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية والوقاية، على الأنباء المتداولة يخصوص تفشي مرض "الدرن" في مصر، بسبب النازحين من السودان.
عثرت الشرطة الإسرائيلية على كمية "لا تصدق"، حسب وصفها، من نبتة القنب "الحشيش"، حيث دمرت أكثر من 12350 كيلوغراما، كانت مزروعة قرب الحدود المصرية.
اقترضت "الشركة القابضة لكهرباء مصر" 10 مليارات جنيه من "بنك الكويت الوطني- مصر" لصيانة وتطوير محطات الكهرباء.
قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، يوم الإثنين، إنها التقت بالقادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري، موضحة أن المحادثات اتسمت بـ"الصعوبة".
قامت حكومة ريو دي جانيرو الاثنين حفل تكريم للأسطورة البرازيلية أرثر أنتونيس كيومبرا "زيكو" أحد أبرز اللاعبين في تاريخ البرازيل في ملعب الماراكانا التاريخي وذلك بعد بلوغ عامه الـ70.
طلب محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بإلغاء عقوبة سجنه 3 أعوام، والإفراج عنه بكفالة.
قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن مقاتلي كتيبة "أحمد" بالجناح الغربي هاجموا مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، ومنعوا الأعمال العدائية في المنطقة الحدودية بمقاطعة بيلغورود.
أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، عن تفاؤله الكبير بنتائج اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجار ضخم هز العاصمة الأوكرانية كييف، دون تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الظروف التي تجعل الغرب يضغط على زيلينسكي لقبول التفاوض مع روسيا.
أعلن رئيس مجلس الحبوب التركي أحمد غولدال، أن أنقرة تنظر في احتمال أن يكون الانفجار الذي وقع في ميناء درينجا التجاري يوم أمس عملا تخريبيا، رغم ضآلة هذا الاحتمال.
تحت العنوان أعلاه، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما يدور في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
صرح رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزرائه، آنا برنابيتش، بأن كييف ستخسر كل شيء على الفور، إذا اعترفت باستقلال كوسوفو.
كشف مهاجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، عن كواليس مفاوضات رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم نادي ليفربول، مع مسؤولي صندوق الاستثمار السعودي لنقل الفرعون المصري للدوري السعودي.
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