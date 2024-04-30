لفوفا-بيلوفا: لقاء الدوحة أسقط الأسطورة الأوكرانية بوجود أطفال مخطوفين

دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين عادوا من روسيا إلى عائلاتهم في أوكرانيا عبر الوساطة القطرية.

كيف تجري إجراءات لم شمل هؤلاء مع أسرهم منذ عام 2022؟ كيف تسهل روسيا هذه العمليات؟ لماذا تصف كييف تواجد الأطفال الأوكرانيين في روسيا بعمليات خطف ترحيل قسري؟ والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.. لماذا لم تحرك ساكنا على مقتل المئات من أطفال دونباس على يد أوكرانيا منذ 2014؟

شاهدوا تفاصيل قضية أطفال أوكرانيا في حوار أرتيوم كابشوك مع المفوضية الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا.

Your browser does not support audio tag.