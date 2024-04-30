لبنان بين أزمتي نزوح.. داخلية وسورية

يتصدر ملف النازحين السوريين اهتمامات المسؤولين في لبنان . حتى ان البعض منهم بات يرى في وجودهم خطرا على ديموغرافية البلاد.

الى جانب ملف النازحين السوريين وتعقيداته الداخلية والخارجية، تبرز ازمة النازحين اللبنانيين من المناطق الحدودية مع اسرائيل لتضع الحكومة امام تحديات يصعب تجاوزها في ظل ازمة مالية طالت غالبية شرائح المجتمع اللبناني.

مناقشة هذه المحاور وغيرها في هذه الحلقة من برنامج نيوزميكر مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية الدكتور هيكتور حجار.

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أبرز تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هيكتور حجار لبرنامج نيوزميكر

- لبنان يعاني من أزمة تهدد وجوده بسبب النازحين السورين

- هناك تقاعس في ضبط الحدود بين سوريا ولبنان

- ليس جميع السوريين في لبنان نازحون

- المجتمع الدولي أوقف الدعم المادي للنازحين

- الغرب يعيد رسم المنطقة لحماية إسرائيل

- لدينا خطط من أجل النازحين ولكن الحكومة غير قادرة على تنفيذها

- التحرك الغربي اليوم من أجل حماية قبرص من النزوح الغير شرعي

- على أوروبا وأميركا مساعدة لبنان من أجل بقاءه وإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا

- فتح مجال توطين اللاجئين في بلد ثالث من أجل التخفيف على لبنان

- نطال بترك لبنان تصنيف من هو لاجئ أو نازح وتطبيق القانون

- تطبيق القانون الدولي لكن يكون على حساب لبنان

- لا يوجد قرار خارجي لدعم الجنوب اللبناني والحكومة ليس لديها الإمكانيات

- المساعدات الخارجية المرصودة للبنان أو للنازحين في انخفاض