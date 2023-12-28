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لافروف يحذر.. الغرب يتحمل مسؤولية أزمات العالم

أخبار العالم

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استراتيجية الغرب لإلحاق هزيمة بروسيا فشلت فشلا ذريعا مشيرًا إلى أن الضغط الغربي جعل البلاد أقوى وزاد من وحدة شعبها.

وأضاف خلال مقابلة مع مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية.. استعداد موسكو لأي تطور للأحداث نظرا لأن واشنطن وصفتها بالعدو، ويرى لافروف أن أوروبا باتت ترغب في الخروج من الأزمة الناجمة عن السياسة الأمريكية المفروضة عليهـا.. وأكد في الوقت نفسه وجودَ معلوماتٍ حول إجراء اجتماعاتٍ سريةٍ بمشاركة دول الغرب لبحث ما يسمى بصيغة زيلينسكي للسلام.. التي وصفها بأنها نسجٌ من الخيال ولا يمكن تجسيدُ بنودها على أرض الواقع... فما دلالات تصريحات لافروف؟ و لماذا فشلت السياسات الغربية في اوكرانيا؟

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