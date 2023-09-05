كيف سيردع تزويد روسيا مقاتلة "سو-34" بصاروخ "كينجال" أسلحة الناتو في أوكرانيا؟

يستمر الصراع في أوكرانيا بمنحى أفقي..

فلا الغرب مسموح له بالتهدئة ولا واشنطن قادرة أصلا على الاعتراف بوقائع الميدان التي كشفت عن آخر المستجدات بتجهيز المقاتلة القاذفة "سو-أربعة وثلاثون" بصاروخ "كينجال" الفرط صوتي ما سيمكن القوات الروسية من زيادة قدراتها في العملية العسكرية الخاصة بعد أن كان استخدامه حكرا على مقاتلات ميغ واحد وثلاثون.. خبر يأتي بالتزامن من توثيق تدمير دبابة تشالنجر اثنان البريطانية لتلحق بمثيلاتها من ألمانيا..

ما دلالات التطور التقني على كينجال.. هل هو استباق لخطوات الغرب في التصعيد أم استجابة لتطورات المعارك؟

ولأي درجة تملك الدول الغربية نفسا طويلا في نكران الحقائق باستحالة هزيمة روسيا لا اقتصاديا ولا عسكريا رغم الخسائر التي هي من مسلمات الحروب..

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