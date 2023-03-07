كيف سيدمر الجيش الروسي منظومة "باتريوت" الأمريكية بأوكرانيا؟

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن السيطرة على مدينة أرتيوموفسك- باخموت سيمكن القوات الروسية من التقدم في عمق خط الدفاع الأوكراني

وأشار الوزير إلى أن المدينة مركز مهم بالنسبة للقوات الأوكرانية في دونباس.

تصريحات الوزير الروسي تأتي بعد سعي نظيره الأمريكي لويد أوستن للتقليل من أهمية تقدم القوات الروسية من خلال التأكيد أن المدينة لا تحظى بأهمية عملياتية وأن سقوطها المرتقب لا يعني تغيير روسيا لمسار الحرب.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن خلاف يتصاعد بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الساعي لمتابعة القتال في المدينة ورئيس أركانه الجنرال فاليري زالوجني الراغب في سحب القوات الأوكرانية بسب حجم الخسائر.

بالتزامن مع ذلك أعلن وزير الدفاع البولندي وصول أول أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية إلى أوكرانيا.

فهل يكون سقوط أرتيومفسك باخموت بداية تحول مسار العملية العسكرية ؟ وهل يسهم وصول منظومات الدفاع الجوي في فرض واقع جديد؟

Your browser does not support audio tag.