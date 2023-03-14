كيف سقطت مسيرة أمريكية بالبحر الأسود متجهة نحو حدود روسيا؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيرة أمريكية فوق مياه البحر الاسود في منطقة شبه جزيرة القرم انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي

الذي أنشئ خصيصا لإجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا باتجاه الحدود الروسية.. مؤكدة أن سببَ السقوط كان تنفيذَ المسيرة الأمريكية مناورةً حادة ، ما أدى لارتطامها بسطح البحر.. وأكدت الوزارة أن المقاتلات الروسية لم تلتحم بالمسيرة و لم تستخدم أسلحة خلال عملية الاعتراض، وقد عادت إلى قواعدها سالمة..

من جانبه أفاد البنتاغون أنه أضطر الى إسقاط الطائرة المسيرة وهي من طراز أم كيو 9 بسبب أضرار تعرضت لها ، وقال إن مقاتلةً روسية اقتربت من المسيرةِ بشكل خطير، وفي هذا السياق أفادت وزارة الخارجية الامريكية أنها استدعت السفيرَ الروسي في واشنطن عقب الحادث.. فما أسباب الحادث الجوي ؟ وماهي تداعياته على العلاقة المتردية بين موسكو وواشنطن؟

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