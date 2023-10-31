 
مباشر
عاجل
اشتباكات عنيفة تجري الآن شرق خانيونس وسط قصف مدفعي ومصادر محلية تتحدث عن "كمين"
اسأل أكثر

كيف ستشكل أنفاق حماس تحديا لعملية الجيش الإسرائيلي البرية في غزة؟

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wc0b

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توغله البري في قطاع غزة رافعا شعار القضاء على حماس وشل قدراتها العسكرية، تبرز إلى الواجهة شبكة أنفاق غزة التي تضم بحسب تقديرات ألفًا وثلاثَمئة نفق

ويبلغ طولها نحو خمسِمئة كيلومتر، بينما يصل عمقُ بعضها سبعين مترًا تحت سطح الأرض.
تشتد المعارك بين الطرفين على الأرض مؤخرًا ومعها يرى خبراء أن من شأن ذلك أن يجرد الإسرائيليين إلى حد كبير من المزايا التكنولوجية التي يتمتع بها جيشها، بينما يعطي ميزة لحماس فوق الأرض وتحتها
فما قدرة تل أبيب على سحق شبكة أنفاق حماس العنكبوتية؟ وما أسباب التقدم البطيء للجيش الإسرائيلي في توغله البري في القطاع؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا