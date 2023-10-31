كيف ستشكل أنفاق حماس تحديا لعملية الجيش الإسرائيلي البرية في غزة؟

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي توغله البري في قطاع غزة رافعا شعار القضاء على حماس وشل قدراتها العسكرية، تبرز إلى الواجهة شبكة أنفاق غزة التي تضم بحسب تقديرات ألفًا وثلاثَمئة نفق

ويبلغ طولها نحو خمسِمئة كيلومتر، بينما يصل عمقُ بعضها سبعين مترًا تحت سطح الأرض.

تشتد المعارك بين الطرفين على الأرض مؤخرًا ومعها يرى خبراء أن من شأن ذلك أن يجرد الإسرائيليين إلى حد كبير من المزايا التكنولوجية التي يتمتع بها جيشها، بينما يعطي ميزة لحماس فوق الأرض وتحتها

فما قدرة تل أبيب على سحق شبكة أنفاق حماس العنكبوتية؟ وما أسباب التقدم البطيء للجيش الإسرائيلي في توغله البري في القطاع؟

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