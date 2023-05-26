كيف ستردع روسيا تزويد واشنطن والناتو أوكرانيا بأسلحة نووية؟

في قراءة لمسار الأزمة الأوكرانية، توقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن يستمر الصراع لفترة طويلة جدا قد تمتد لعقود،

مشيرا إلى أن موقف روسيا من المفاوضات لن يتغير قبل رحيل النظام الحالي المدفوع إلى المواجهة من قبل الغرب.

ميدفيديف وفي حديثه عن احتمال تصاعد الحرب إلى مواجهة شاملة، حذر من تبعات تقليل الغرب لخطر نشوب حرب نووية بسبب أوكرانيا مؤكدا أن روسيا ستشن ضربة استباقية إذا حصلت كييف على أسلحة نووية.

تصريحات ميدفيديف تزامنت مع إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عمليات تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية لاستهداف محطتين للطاقة النووية في مقاطعتي لينينغراد وكالينين.

فما مدى استعداد أطراف المواجهة لمسارات الانحدار المحتملة؟

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