كيف رسم الدعم الروسي العسكري جسور العلاقة مع الجزائر؟

تتميز علاقة روسيا بالجزائر بأنها علاقة تاريخية تشكلت في أعقاب التخلص من السيطرة الاستعمارية ولا زالت مستمرة في مواجهة القطب الواحد لتشكيل عالم جديد يقوم على المساواة والعدالة.

مرت هذه العلاقات بمحطات تاريخية كثيرة كانت دوما تقف فيها روسيا إلى جانب الجزائر شعبا وحكومة بدأت بتطهير الأرض الجزائرية من الألغام التي زرعها الاستعمار لعزل البلد الإفريقي الأكبر ولم تنته في التعاون العسكري والتقني الذي عزز دور الجزائر إقليميا كونها واحدة من الدول الداعمة للاستقرار في المنطقة مدعومة بجيشٍ قوي مسلح ومجهز على أعلى المستويات هذا والكثير من الخفايا سنتحدث عنه في جسور روسيا – العالم العربي بحلقته الثانية على شاشة RT.