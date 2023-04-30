كيف خسرت الولايات المتحدة دعم الهند والبرازيل ومصر في مواجهة روسيا؟

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثائق استخباراتية أمريكية مسربة، بأن عددا من الدول المؤثرة حول العالم لا تميل إلى دعم واشنطن في المواجهة مع بكين وموسكو

وحسب ذات الوثائق فإن دولا كالهند والبرازيل ومصر وباكستان تميل إلى عدم اتخاذ أي مواقف ملزمة بشأن دعم السياسات الخارجية الأمريكية إزاء الأزمة الأوكرانية أو التوتر المتصاعد مع الصين بسبب تايوان.

في ذات السياق أوضحت الصحيفة الأمريكية أن حملة البيت الأبيض لإقناع المزيد من الدول بالتخلي عن صادرات الطاقة الروسية وتقديم الأسلحة لأوكرانيا واجهت الكثير من العواقب وقوبلت بمقاومة العديد من الدول.

فما هي أسباب رفض المزيد من الدول مسايرة النهج الأمريكي في التعاطي مع الأزمات الدولية؟

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