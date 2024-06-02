كيف ثبت علميا وجود سلف مشترك لكل ما هو حي؟

ضيفنا اليوم الدكتور في علم الأحياء قسطنطين سيفيرينوف، العالم المعروف على الصعيد العالمي، المختص في ميدان البيولوجيا الجزيئية

وتخرج بدرجة امتياز في كلية علم الأحياء بجامعة موسكو الحكومية.. ونال شهادة الدكتوراه في معهد الوراثة الجزيئية التابع لأكاديمية العلوم الروسية... مارس عمله البحثي في مختبرات جامعتي كولومبيا وروكفلر، وكذلك في معهد واكسمان لعلم الأحياء الدقيقة في جامعة روتجرز.. وكان الدكتور سيفيرينوف ضمن الفريق الذي أشرف على تأسيس معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا (سكولتيخ) وإطلاق العمل فيه.

يشرف قسطنطين سيفيرينوف الآن على مشروع فريد من نوعه يعرف بـ" المبادرة الجينية الوطنية "100000 + أنا". ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الخرائط الوراثية عند مئة ألف مواطن روسي من مختلف المناطق الجغرافية والمجموعات البشرية. إن جمعَ وتحليل هذه المعطيات لا بد منه كي يتمكن الأطباء فيما بعد من استعمالها عند معالجة الأمراض الوراثية المرتبطة بالطفرات الضارة المسببة للأمراض.