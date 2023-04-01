كيف أفشل الغرب شن هجوم أوكراني مضاد على الجيش الروسي؟

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن زيادة إنتاج جميع أنواع الأسلحة العادية وعالية الدقة، بما يضمن إنجاز المهام التي تم تحديدها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا..

بينما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون مارك ميلي، إن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا هذا العام.. وأن عدم تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى راجع لعجز البنتاغون، إذ ليس لديه ما يكفي في مخزونه من هذه الأسلحة.. بدوره، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن الناتو لن يتمكن من تزويدِ أوكرانيا بعدد أكبر من دبابات ليوبارد، وأضاف أن إمداد أوكرانيا بالسلاح أفضى إلى فجوات في تسليح الجيش الألماني، يستحيل سدها قبل عام ألفَين وثلاثين.. كما استهجن المسؤولون الروس الحديث الغربي عن إرسال قوات حفظ سلام الى أوكرانيا واصفين الخطوة بالخطيرة جدا ومن شأنها أن تشعل فتيل حرب مباشرة بين روسيا والغرب.. فهل يعكس الاعتراف الغربي بالعجز ونقص الامدادات بداية فشل ما يسمى بهجوم الربيع؟

Your browser does not support audio tag.