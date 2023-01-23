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كيف أفشلت روسيا والصين نفوذ واشنطن وحلفائها في إفريقيا؟

أخبار العالم

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تطور التعاون العسكري التقني مع الصين وجنوب أفريقيا

وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور في بريتوريا أن المناورات العسكرية البحرية المرتقبة بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا في المحيط الهندي شفافة وتتوافق مع القانون الدولي، بينما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر عسكري دبلوماسي أن الفرقاطةَ الروسية "الأميرال غارشكوف" التي تحمل صواريخ تسيركون فرط الصوتية ستشارك في التدريبات.. وتشهد علاقاتُ التعاون الافريقية مع كل من روسيا والصين نموا مضطردا في الآونة الأخيرة، مقابل طرد القوات الاستعمارية الغربية من القارة، والتي كان آخرها قرار بوركينا فاسو منح مهلة شهر للقوات الفرنسية لمغادرة البلاد، واتهمها بدعم جماعاتٍ إرهابية. 

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