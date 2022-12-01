كم يحتاج المليون الذهبي من الضحايا حتى يتسيد؟

تاريخ النشر:01.12.2022 | 18:53 GMT | أخبار العالم
أستاذ الاقتصاد العالمي فالنتين كوتاسونوف ولعبة كوفيد الدولية.
شهدت الجولة الثانية من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأهل ثلاثة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول حادث وفاة شاب في أحد أشهر شوارع منطقة المعادي تسبب فيه نجل دبلوماسي كبير.
أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الأربعاء، بيانا بشأن "مجتمع الميم" (المثليون).
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه بعد 45 عاما من زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الصادمة" إلى القدس، يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لاتفاقية سلام مع الشعب المصري.
أخفق المنتخب السعودي في التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر خسارته أما نظيره المكسيكي (1-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في قطر.
أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن".
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، لافتتاح عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.
ستكون الأنظار شاخصة مساء اليوم الخميس نحو قطر، حيث ستقام مباراتان مصيريتان لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2022.
تأهل المنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال قطر بفوزه على نظيره الكندي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.
تعرض صحفي مصري لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الحسم بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي.
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، أنه تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة خلال مواجهة تونس عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة.
يمتلك المنتخب المغربي حظوظا كبيرة لبلوغ ثمن نهائي مونديال "قطر 2022" وتجاوز دور المجموعات في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986.
يخوض المنتخب السعودي اليوم الأربعاء مباراة مصيرية ضد نظيره المكسيكي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ما زالت المواقف الطريفة بين مشجعي بطولة كأس العالم في قطر تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو موقفا جديدا للمشجعة الأرجنتينية التي استهانت بالمنتخب السعودي سابقا.
غرد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عقب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المكسيكي وتوديعه لمونديال قطر 2022.
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن المفوضية لا تنوي الاعتذار لكييف بعد نشر معلومات عن مقتل 100 ألف جندي أوكراني خلال النزاع الأخير.
تحدثت الحكومة المصرية عن أزمة كبرى ستتعرض لها التجارة العالمية، ستؤدي إلى تراجعها بشكل كبير.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه السماح للمشجعين بإدخال شعار ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" وأغراض أخرى إلى ملاعب مونديال قطر.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
لقي 10 عمال زراعيين مصرعهم، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي السريع بعد اصطدامها بجرار زراعي في نطاق محافظة البحيرة في مصر.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل شابين، فجر اليوم الخميس، برصاص القوات الاسرائيلية، في مخيم جنين.
ستكون الأنظار شاخصة مساء اليوم الأربعاء نحو قطر، حيث ستقام مباراتان مصيريتان لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2022.
أقر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بأن الأخضر لم يكن يستحق الفوز في لقاء المكسيك، الذي جمعهما مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.
يتم حث مستخدمي "واتس آب" في جميع أنحاء العالم على الانتباه من الرسائل المزيفة بعد أن حذر المتسللون من أن لديهم إمكانية الوصول إلى ملايين أرقام الهاتف.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة.
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار أن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازية،التي تعرف باسم "السوق السوداء".
كشفت دراسة سنوية نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست" عن قائمة أغلى المدن في العالم، وأظهرت أن مدينتين في الشرق الأوسط إحداهما تصدرت الترتيب كأغلى مدينة والأخرى كأرخص مدينة في العالم.
جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس اعتماد قرار بالأغلبيةـ يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل حتى خط 4 حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اتخذت اليابان قرارا وصفته وسائل إعلام بغير المسبوق تمثل في تخليها عن إنتاج مقاتلة جديدة مع الولايات المتحدة بسبب عدم رغبة شركة "لوكهيد مارتن" في تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة.
يحتفظ المنتخب السعودي بفرص التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم خسارته أمام بولندا (0-2) اليوم السبت، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة للبطولة.
شهدت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، انهيارا تاريخيا جديدا في قيمتها أمام الدولار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد.
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن مخاوفة على قوة وصلابة الجيش الإسرائيلي خلال الفترة القادمة.
دافع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان رسمي له اليوم الخميس، عن العلاقات الإسرائيلية مع مصر بعد أن وصف رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف آفي ماعوز مصر بأنها "دولة معادية".
أصدر مكتب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، توجيها بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية لمناهضة المجتمع الميمي (المثلية الجنسية).
أكد البنتاغون مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي في سوريا.
فجرت شبكة "راديو مونت كارلو"، مفاجأة تهدد بضياع الانتصار التاريخي لمنتخب تونس أمام المنتخب الفرنسي، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة لكأس العالم "قطر 2022".
توالت الانتقادات للفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عقب خسارته أمام المكسيك، وخروجه من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من خطورة تحول أي صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية.
حققت الأرجنتين الأهم بفوزها على بولندا 2-0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال "قطر 2022" وبلغتا ثمن النهائي معا.
تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الخميس، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس ومنتخب كندا، في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022.
طالب الصحفي الأوكراني دميتري غوردون، المصنف في روسيا كعميل أجنبي ومتطرف وإرهابي، حكومة مولدوفا منح الجيش الأوكراني الإذن بدخول بريدنيستروفيه حتى "يطرد الجيش الـ 14 الروسي من هناك".
وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في موقف لا يحسد عليه خلال مباراة منتخبي بلديهما أمس الأربعاء، في دور المجموعات لمونديال قطر.
اعتذر الدولي الفرنسي السابق فرانك لوبوف، عن الإساءة للمغاربة، عندما تحدث عن أن المغرب بلد صغير وفقير ولاعبوه يحملون الجنسية المزدوجة، وذلك قبيل مواجهة "الأسود" ضد كندا اليوم.
اعتبر مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف أن الصين وإيران وروسيا باتت تشكل "مثلثا جديدا" في الدبلوماسية الدولية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل نجم المنتخب التونسي علي معلول على المشجع الذي اقتحم ملعب مواجهة "نسور قرطاج" أمام المنتخب الفرنسي.
ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن طائرة إسرائيلية يملكها مسؤول سابق في جهاز الموساد، هبطت في مطار الخرطوم لمدة 45 دقيقة في شهر مايو.
أجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقابلة حصرية مع عمر نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والتي كسف من خلالها تفاصيل جديدة صادمة عن والده وعن حياته في تلك الفترة.
صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، تعليقا على كلام البابا فرانسيس، بأن رئيس الفاتيكان كان ضحية دعاية ومثابرة وسائل الإعلام الأجنبية، و"جاهل" بمبادئ الإسلام.
صرح الرئيس النيجيري، محمد بخاري، بأن الأسلحة المستخدمة في الصراع الأوكراني يجري تهريبها إلى الإرهابيين في منطقة بحيرة تشاد.
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قرر اتخاذ خطوة جديدة بمسيرته في الدوري السعودي لكرة القدم.
تحدث الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، الجنرال ديفيد بتريوس، عن خطط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، والتي تشمل إجراء مفاوضات مع روسيا.
تعد الفلافونويد مجموعة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة والخضروات - بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات النباتية الأخرى.
رد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي على الانتقادات الألمانية لتعامل بلاده مع المثليين جنسيا والحديث عن "الفساد" في حصول قطر على حق استضافة المونديال.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة، وأنهم يريدون "إبقاء الروس خارج أوروبا".
أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر، عن عقد اتفاقية مع شركة كوريا للصناعات الجوية والفضائية لتصنيع طائرة حربية جديدة.
كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية التابعة لصحيفة "هآرتس" عن أرقام صادمة فيما يتعلق بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء خلال مباراة منتخب بلاده الحاسمة ضد نظيره البولندي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.
كشف خبير المياه المصري بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن أسباب قصر العمر الافتراضي لسد النهضة الإثيوبي.
طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة وحلف الناتو، بالكف عن دعم وتمويل ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا في سوريا..
اغتصب متحول جنسيا فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في الولايات المتحدة، بعد أن تقرب منها بصفته امرأة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أصابت راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" بذخيرتها وطاقمها في منطقة بلدة أوريخوفاتكا بجمهورية دونيتسك.
أصبحت مشاركة المنتخبات العربية في مونديال "قطر 2022" الأفضل في التاريخ من حيث عدد الانتصارات في نسخة واحدة، بعد تغلب تونس على فرنسا الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن كل شخص يتناول يوميا 5 غرامات من البلاستيك، وهذا يعادل وزن البطاقة المصرفية. فكيف تدخل دقائق البلاستيك إلى الجسم وما خطورتها.
أثارت تصريحات لاعب المنتخب الألماني السابق، ساندرو فاغنر، التي تضمنت إساءة للجماهير العربية في كأس العالم 2022 بقطر، موجة من الانتقادات اللاذعة ضده، ما أجبره لاحقا على الاعتذار.
رصدت عدسات المصورين أمير قطر تميم بن حمد، وهو يحتفل بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الهجمات على البنية التحتية الحيوية في أوروبا لن تمر دون رد، مشيرا إلى كونها "شريان الحياة للدول" ويجب حمايتها بشكل خاص.
تراجعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة تخطت 60% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة غلق باب استيراد السيارات وتناقص المعروض.
خسر المنتخب البرتغالي جهود ظهيره الشاب نونو منديش لما تبقى من نهائيات مونديال "قطر 2022"، وذلك وفق ما أفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس.
بطريقة لاذعة، سخرت صحيفة "شارل إيبدو" المتخصصة في هذا النوع من فنون الصحافة، من بابا الفاتكان فرنسيس، على خلفية تصريحه الغريب عن "قسوة البورياتيين" الروس في الحرب بأوكرانيا.
تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء، صوب استاد لوسيل بقطر، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والمكسيكي، ضمن الجولة الثالثة الختامية لمجموعات كأس العالم 2022.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "النمو السكاني خطر كبير على البلاد بسبب عدم قدرتنا على توفير احتياجاتنا من المياه".
باتت الجزائر ثالث منتخب عربي يبلغ الدور الثاني في بطولات كأس العالم، وذلك بعد تأهله لدور الـ 16 لمونديال البرازيل 2014.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي لقطات "تاريخية" لهبوط قاذفة تو-95 الاستراتيجية الروسية في أحد مطارات الصين خلال دورية جوية مشتركة للقوات الجوية الروسية والصينية.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، باعتقال الإمارات ضابطا مصريا سابقا يحمل الجنسية الأمريكية، ورجحت تسليمه للسلطات المصرية.
حجزت 10 منتخبات حتى الآن، مقاعد لها في دور الـ16 من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا "إعادة تقييم خططها" لعملية برية في شمال سوريا، وأن أنقرة طلبت في المقابل الوفاء بالتعهدات المقدمة لها.
قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن في مصر مهددة بسبب عدم الإفراج عن الأعلاف من الموانئ نتيجة نقص الدولار والعملة الصعبة.
يوصف الخرف على أنه مجموعة معقدة من أمراض تتعلق بتدهور الدماغ، ولم يتوصل العلم إلى علاج لها حتى الآن.
بلغ الدين العام الخارجي لروسيا بتاريخ 1 أكتوبر 2022 مستوى 56.59 مليار دولار، وفقا لتقرير عن أداء الميزانية الروسية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أنّه لا يريد من إسرائيل البحث عن تفاهمات بين موسكو وكييف وأن تقوم تل أبيب وبدون تردد بتوفير أنظمة الدفاع الجوي لكييف.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
اقتحم مشجع أرضية استاد المدينة التعليمية بالريان، حيث تجري المباراة بين المنتخبين التونسي والفرنسي اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.
أظهرت بيانات تعداد نشرت يوم أمس الثلاثاء أن أقل من نصف الأشخاص في إنكلترا وويلز يقدمون أنفسهم على أنهم مسيحيون، في إشارة إلى تحول بارز نحو العلمانية في بريطانيا.
أثار "مسافر عبر الزمن" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على موقع "تيك توك" الشهير، وذلك بسبب توقعه للفائز بلقب كأس العالم 2022 في قطر.
تبنّى مجلس الاتحاد الأوروبي 5 إجراءات في إطار مركز السلام الأوروبي (EPF) لدعم البوسنة والهرسك وجورجيا ولبنان وموريتانيا وقرر نشر قوات رواندية في موزمبيق.
أعرب أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، عن رغبته في العودة إلى حلبات الملاكمة، للدفاع عن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بعد تلقيه تهديدات من الملاكم المكسيكي ساؤل ألفاريز.
طالبت باريس إسرائيل بعدم حرمان محام فلسطيني فرنسي من "العيش بشكل طبيعي في القدس"، وذلك بعد قرار تل أبيب ترحيله إلى فرنسا.
تعتبر المجموعة الخامسة الأكثر إثارة في مونديال "قطر 2022" حيث تتواجد إسبانيا وألمانيا المرشحتان للقب إضافة إلى اليابان وكوستاريكا.
أكدت وسائل إعلام صينية أن جيشي الصين وروسيا سيواصلان التعاون من أجل تعزيز الاستقرار ولن يسمحا للولايات المتحدة بإعادة إنتاج الأزمة الأوكرانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لافتتاح عروس النيل الجديدة "مدينة المنصورة الجديدة" التي تعد من أجمل مدن مصر حاليا.
استقبل مدرب المنتخب البرازيلي "تيتي" المشجع العربي الذي ساعد ابنته على حمل حفيده في مترو الدوحة، قبل مباراة البرازيل وصربيا التي أقيمت الاثنين الفائت.
خرج ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن صمته لأول مرة بعد واقعة "دوس النجم الأرجنتيني على قميص منتخب المكسيك"، في غرفة الملابس.
كشف حارس مرمى المنتخب البولندي، فويتسيخ تشيسني، عن أنه خسر الرهان بقيمة 100 يورو، أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراتهما أمس الأربعاء، في مونديال قطر 2022.
أعلنت الخارجية السعودية عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تمكن من دخول أراضي المملكة، وزيارة الأصدقاء من المواطنين السعوديين.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بنموها السكاني بحاجة لتطوير البنية التحتية حفاظا على حاضر البلاد، ومستقبل الأجيال القادمة.
أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، تشكيلة "أسود الأطلس" التي ستخوض مواجهة كندا، اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال "قطر 2022".
أعلنت السلطات الإسبانية، اعتبار الانفجار الذي وقع في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد، بأنه "هجوم إرهابي"، وفقا لما نقلته وكالة Europa Press اليوم الأربعاء.
وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار البرلمان الألماني "البوندستاغ" بشأن "المجاعة الأوكرانية الكبرى" المسماة بـ "الغولودومور" بأنه محاولة لتبرير شيطنة روسيا.
أكد مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، مؤخرا، وناقش الطرفان قضايا الأمن النووي والوضع حول أوكرانيا.
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