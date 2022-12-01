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كم يحتاج المليون الذهبي من الضحايا حتى يتسيد؟

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أستاذ الاقتصاد العالمي فالنتين كوتاسونوف ولعبة كوفيد الدولية.

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