قمة روسية ـ إفريقية.. تعزيز الشراكة لمواجهة النفوذ الغربي

عشية بدء أشغال القمة الروسية الافريقية في نسختها الثانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات مع دولِ إفريقيا ارتقت إلى مستوى جديد..

مؤكداً نيةَ موسكو مواصلةَ تعزيز التعاون المشترك من خلال تحفيز التجارة والاستثمار ومحاربة الفقر وضمان الأمن الغذائي.. وخلال خطاب الترحيب بالمشاركين في قمة روسيا أضاف بوتين أن روسيا تدعم تطلع دولِ إفريقيا إلى التقدم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.. واصفا القارة بأنها أحد مراكز العالم متعددِ الأقطاب. كما عبر عن ثقته بأن القمة ستعطي زخماً إضافيا لتعزيز التعاون السياسي والإنساني بين روسيا وإفريقيا لفترة طويلة.

فما هي أسباب بلوغ العلاقات الروسية الافريقية مستويات غير مسبوقة من التنسيق والتعاون؟ وما هي الفرص والعقبات أما تنمية هذه العلاقات؟

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