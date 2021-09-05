قصف حوثي للسعودية.. ما علاقة معارك مأرب؟

بعد أيام على استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين في اليمن يحيى سريع عن ضرب منشآت لشركة أرامكو وقواعد عسكرية داخل السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. ملوحا بتنفيذ المزيد من العمليات إن لم يتوقف ما وصفه بـالعدوان.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع السعودية، تمكن المضادات الجوية من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ بالستية، وثلاث طائرات مفخخة، وأضاف المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي أن التصعيد الجديد يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانها لقيادات ميدانية مهمة.

هذه التطورات استبقت بساعات قليلة موعد بدء السويدي هانس غروندبرغ لمهامه رسميا كمبعوث أممي إلى اليمن.

فما هي دوافع ورسائل التصعيد الجديد؟ وما تداعياته على سير المعارك وآفاق الحل السياسي؟

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