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نيوزميكر

في يوم حرية الصحافة.. غزة وأوكرانيا تفضحان ازدواجية المعايير الغربية

أخبار العالم

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ضيف حلقة "نيوزميكر" أستاذ كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور سامي كليب.

أبرز تصريحات أستاذ كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية الدكتور سامي كليب لبرنامج نيوزميكر

-   الصحافة حول العالم بحاجة لثورة أخلاقية 

- 80% من مصادر الإعلام العربي كانت أطلسية

-  هناك قمع لحرية الصحافة وحظر على المواقع الداعمة لغزة 

-  الإعلام العربي منقسم بين محورين 

-  عدد شهداء الصحافة اليوم فاق نظيره جراء الحرب العالمية

- استهداف الصحفيين في غزة متعمد والغرب يتستر على الجريمة 

-  غالبية الشباب العرب عزفوا عن مشاهدة الإعلام التقليدي

-  قوانين بأمريكا وأوروبا تعاقب على نشر أي مواد مؤيدة لغزة على التيك توك 

-  معظم البرامج موجهة لمصلحة دولة أو عقيدة جديدة 

-  نحن بحاجة إلى مواقع تواصل جديدة وأقمار صناعية

-  التمويل مشروط بتوجهات المؤسسة الإعلامية.

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