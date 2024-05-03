في يوم حرية الصحافة.. غزة وأوكرانيا تفضحان ازدواجية المعايير الغربية

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ضيف حلقة "نيوزميكر" أستاذ كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور سامي كليب.

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أبرز تصريحات أستاذ كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية الدكتور سامي كليب لبرنامج نيوزميكر

- الصحافة حول العالم بحاجة لثورة أخلاقية

- 80% من مصادر الإعلام العربي كانت أطلسية

- هناك قمع لحرية الصحافة وحظر على المواقع الداعمة لغزة

- الإعلام العربي منقسم بين محورين

- عدد شهداء الصحافة اليوم فاق نظيره جراء الحرب العالمية

- استهداف الصحفيين في غزة متعمد والغرب يتستر على الجريمة

- غالبية الشباب العرب عزفوا عن مشاهدة الإعلام التقليدي

- قوانين بأمريكا وأوروبا تعاقب على نشر أي مواد مؤيدة لغزة على التيك توك

- معظم البرامج موجهة لمصلحة دولة أو عقيدة جديدة

- نحن بحاجة إلى مواقع تواصل جديدة وأقمار صناعية

- التمويل مشروط بتوجهات المؤسسة الإعلامية.