فيتو أمريكي ضد وقف النار بغزة.. من داعم لشريك بحرب إسرائيل

عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يدعو لوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة إثر الفيتو الأمريكي، أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي

أن عرقلة واشنطن عملية الوصول إلى وقف إطلاق النار، يمثل حكمًا بالموت على عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الأمريكية تحول غزة إلى مقبرة لأطفال فلسطين.

من جانبها أكدت حركة حماس أن إفشال الولايات المتحدة صدور قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة هو مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل الفلسطينيين وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي.

فما خيارات موسكو أمام انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل في مجلس الأمن؟ وما حجم التعويل على المنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة في وقف الحرب؟

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