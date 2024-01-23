فوسفور إسرائيل يهدد لبنان بكارثة بيئية

ضيف حلقة "نيوزميكر" الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية.

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أبرز تصريحات الدكتور عباس الحاج حسن لـRT:

- إسرائيل تتعمد القصف بالفسفور الأبيض لإحداث أضرار مادية

- إسرائيل تريد ترويع لبنان حتى ننكسر

- سجلنا حتى اليوم 613 حريق بينها 8000 دنم أرض احترقت

- الحكومة خطة لمواكبة الحرب وتعويض السكان

- نمتلك خرائط للمواقع التي قصفتها إسرائيل

- الغابات التي احترقت في الجنوب اللبناني كانت تساهم في تحسين المناخ في ظل التغيرات المناخية

- المناطق المتضررة بالفسفور الأبيض تحتاج لما يقارب من عشر سنوات لتعود كما كانت

- إسرائيل تشكل خطرا على المجتمع الدولي وعلى الشرق الأوسط وعلى الإنسانية

- ندعو المجتمع الدولي للجم إسرائيل حتى لا تنزلق الأمور إلى الحرب

- إذا فرضت الحرب على لبنان فنحن جاهزون لها

- إسرائيل لا تلتزم بأي مواثيق دولية