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نيوزميكر

فوسفور إسرائيل يهدد لبنان بكارثة بيئية

أخبار العالم

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ضيف حلقة "نيوزميكر" الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية.

أبرز تصريحات الدكتور عباس الحاج حسن لـRT:

- إسرائيل تتعمد القصف بالفسفور الأبيض لإحداث أضرار مادية

-  إسرائيل تريد ترويع لبنان حتى ننكسر

-  سجلنا حتى اليوم 613 حريق بينها 8000 دنم أرض احترقت

-  الحكومة خطة لمواكبة الحرب وتعويض السكان

-  نمتلك خرائط للمواقع التي قصفتها إسرائيل

- الغابات التي احترقت في الجنوب اللبناني كانت تساهم في تحسين المناخ في ظل التغيرات المناخية

- المناطق المتضررة بالفسفور الأبيض تحتاج لما يقارب من عشر سنوات لتعود كما كانت

- إسرائيل تشكل خطرا على المجتمع الدولي وعلى الشرق الأوسط وعلى الإنسانية

- ندعو المجتمع الدولي للجم إسرائيل حتى لا تنزلق الأمور إلى الحرب

- إذا فرضت الحرب على لبنان فنحن جاهزون لها

- إسرائيل لا تلتزم بأي مواثيق دولية

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