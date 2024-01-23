فوسفور إسرائيل يهدد لبنان بكارثة بيئية
ضيف حلقة "نيوزميكر" الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية.
أبرز تصريحات الدكتور عباس الحاج حسن لـRT:
- إسرائيل تتعمد القصف بالفسفور الأبيض لإحداث أضرار مادية
- إسرائيل تريد ترويع لبنان حتى ننكسر
- سجلنا حتى اليوم 613 حريق بينها 8000 دنم أرض احترقت
- الحكومة خطة لمواكبة الحرب وتعويض السكان
- نمتلك خرائط للمواقع التي قصفتها إسرائيل
- الغابات التي احترقت في الجنوب اللبناني كانت تساهم في تحسين المناخ في ظل التغيرات المناخية
- المناطق المتضررة بالفسفور الأبيض تحتاج لما يقارب من عشر سنوات لتعود كما كانت
- إسرائيل تشكل خطرا على المجتمع الدولي وعلى الشرق الأوسط وعلى الإنسانية
- ندعو المجتمع الدولي للجم إسرائيل حتى لا تنزلق الأمور إلى الحرب
- إذا فرضت الحرب على لبنان فنحن جاهزون لها
- إسرائيل لا تلتزم بأي مواثيق دولية