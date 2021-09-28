فرنسا تهدد بالتأشيرات.. ما وراء استهدافها للجزائر والمغرب وتونس؟

قرار فرنسي بترحيل الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من الشمال الإفريقي واتهامات تحديدا للجزائر بعدم التعاون بهذا الخصوص،

وفيما نفت الجزائر المزاعم الفرنسية بخصوص رفضها منح جوازات قنصلية تسمح لمواطنيها العودة لأراضيها جاء رد وزير الخارجية المغربي بالقول إن القرار الفرنسي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني بلاده غير مبرر، بينما يرى متابعون أن تصريحات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في هذا الشأن جاءت لأغراض انتخابية ولسحب هذه الورقة من أحزاب أقصى اليمين.

فهل تتجه باريس إلى التضييق على المهاجرين ؟ وما مدى تطابق هذه القرارات مع مبادئ الجمهورية الفرنسية؟