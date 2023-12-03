غزة بين حرب إسرائيل وهدنة متعثرة.. رهن الضغوظ الدولية

مجددا تصبح غزة مسرحا للحرب.. فماذا عن الاتصالات الإقليمية والدولية بعد انهيار الهدنة؟

هل أقفلت أبواب التهدئة أم أن الحراك الدبلوماسي سينجح في إعادة ترتيب أوراق التفاوض لإنهاء ملف تبادل الأسرى؟ وما هي أسباب الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل رغم الانتهاكات الفاضحة بحق المدنيين الفلسطينيين؟ وماذا عن دور السلطة الفلسطينية على مسرح السياسة الدولية ومنابر المؤسسات الأممية؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة من استديو بيروت مع ضيفنا رئيس حزب السلام اللبناني روجيه إده.

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