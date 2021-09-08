ما وراء إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا؟
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اتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية..
الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان جاء بعد موافقةٍ أمريكية لاستجرار لبنان الطاقة الكهربائية والغاز مروراً بسوريا... وزراء الطاقة المشاركون في الاجتماع قالوا إن البنية التحية لنقل الكهرباء والغاز الى لبنان شبه جاهزة وقد تحتاج الى إصلاحات خفيفة..
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