عسكري روسي: سنحول أوروبا إلى رماد نووي وإيران رابع دولة صاروخية!
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العقيد قسطنطين سيفكوف نائب رئيس أكاديمية العلوم الصاروخية والمدفعية وسيناريوهات المواجهة النووية العالمية والحرب الإقليمية.
العقيد قسطنطين سيفكوف نائب رئيس أكاديمية العلوم الصاروخية والمدفعية وسيناريوهات المواجهة النووية العالمية والحرب الإقليمية.
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