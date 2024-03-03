عالم الأرواح في الثقافات السامية أو من أين أتت تصورات العرب عن الجِنّ؟

ما هو أصل كلمة (الجن) وما سر الشبه بينها وبين كلمة (جينيوس) الرومانية والتي تحمل نفس المعنى تقريبا؟

ما هي أصول تصورات الشعوب السامية عن الجن ولماذا كانت هذه المعتقدات متطورة بشكل خاص في مدن القوافل مثل تدمر ومملكة الحضر؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها الباحث المتخصص في الدراسات الصوفية والديمونولوجي (علم الشيطانيات) الدكتور بافيل باشارين. في هذه الحلقة والحلقة القادمة يحدثنا الدكتور باشارين عن أصل المعتقدات المتعلقة بالجن قبل الإسلام وفي الإسلام وفي الثقافات السامية عموما.