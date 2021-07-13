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هل تتحدى تركيا تحذير طالبان لها وتبقي قواتها في أفغانستان بالاتفاق مع واشنطن؟

أخبار العالم

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حركة طالبان تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان بعد انسحاب الناتو وتصف القرار التركي بأنه غير حكيم وانتهاك لسيادة البلاد..

تحذير الحركة جاء كرد على العرض الذي تقدمت به تركيا مؤخرا لتأمين مطار كابل بقواتها المسلحة.
ورغم ان الوجود التركي في افغانستان ليس سابقة، الا أن الدور الجديد المقترح يأتي استثنائيا، ان كان لجهة تزامنه مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، او ارتباطه  بمجموعة ملفات بينها علاقة تركيا بحلف الناتو وعلى رأسه الولايات المتحدة.
فهل تنزل تركيا المزيد من القوات في كابل؟ وما مكاسب هذه الخطوة ومحاذيرها؟

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