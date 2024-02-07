صواريخ الحوثي تتحدى.. ردع واشنطن يفشل وقوة أوروبا تتأهب
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يقترب الاتحاد الأوروبي الأوروبي من إطلاق مهمة بحرية خاصة به لحماية الملاحة في البحر الأحمر تكون دفاعية بحتة لن تشارك في ضرب الحوثيين على ما يقول قادته
خطوط عريضة ترسم مشاركة مبهمة المعالم والأهداف خاصة بوجود عملية تحالف الإزدهار الغربية. ما الذي يدور في البحر الأحمر؟ وما انعكاساته في غزة واليمن والعراق وسوريا؟ وما مستقبل النفوذ الأمريكي في المنطقة ازدهار كما يطلق على عمليته العسكرية أم اندثار كما يعد الحوثييون والفصائل الداعمة لهم؟
ضيف استوديو باريس الدكتور فيصل جلول الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك والمختص بشؤون الشرق الأوسط الذي أصدر أبحاثا وكتبا عديدة عن اليمن.