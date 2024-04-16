 
مباشر
نيوزميكر

صواريخ إيران تتحدى.. قوة جيش إسرائيل تهتز

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd9p

ضيف حلقة نيوزميكر ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر.

أبرز تصريحات ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر لبرنامج نيوزميكر:

- إيران لديها الحق في الدفاع عن نفسها واستهداف إسرائيل 

- الأهداف الإيرانية كانت محددة على القواعد الإسرائيلية والهجوم كان لتثبيت الردع 

- إيران أعطت إنذارا قبل الهجوم من أجل إخلاء المدنيين 

- إيران حققت أهدافها رغم الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل وأصابت القواعد الإسرائيلية 

- الانتقام الإيراني جاء ردا على التهديدات الإسرائيلية واختيار الأهداف كان دقيقا

-  الصواريخ الإيرانية أثبتت فشل الدفاعات المشتركة 

- إيران نجحت في رسم قواعد جديدة في المنطقة بالهجوم على إسرائيل 

- إسرائيل غير قادرة على مواجهة إيران دون الدعم الأمريكي 

- الرد الإيراني أثبت قوة طهران في المنطقة وقدراتها على الردع 

- محور المقاومة سيضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف إطلاق النار في غزة

- إسرائيل وأمريكا لا تسطيع فتح العديد من الجبهات وواشنطن تستخدم سياسة الاحتواء 

- الحرب ضد غزة سياسية وإسرائيل خسرتها ولم تحقق أهدافها 

- إسرائيل ليس لديها خيار غير التفاوض مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن 

- إسرائيل وقعت في أزمة ولا تستطيع اجتياح رفح وستخسر الدعم الغربي 

- إسرائيل لديها تأثير على الداخل الأمريكي بسبب ضخ المال 

- أوكرانيا موجودة لخدمة سياسة أمريكا ضد روسيا 

- أمريكا غير معنية باستقلال أوكرانيا وهي مستعدة للتخلي عن أوكرانيا

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا