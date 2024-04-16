صواريخ إيران تتحدى.. قوة جيش إسرائيل تهتز

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ضيف حلقة نيوزميكر ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر.

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أبرز تصريحات ضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية سكوت ريتر لبرنامج نيوزميكر:

- إيران لديها الحق في الدفاع عن نفسها واستهداف إسرائيل

- الأهداف الإيرانية كانت محددة على القواعد الإسرائيلية والهجوم كان لتثبيت الردع

- إيران أعطت إنذارا قبل الهجوم من أجل إخلاء المدنيين

- إيران حققت أهدافها رغم الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل وأصابت القواعد الإسرائيلية

- الانتقام الإيراني جاء ردا على التهديدات الإسرائيلية واختيار الأهداف كان دقيقا

- الصواريخ الإيرانية أثبتت فشل الدفاعات المشتركة

- إيران نجحت في رسم قواعد جديدة في المنطقة بالهجوم على إسرائيل

- إسرائيل غير قادرة على مواجهة إيران دون الدعم الأمريكي

- الرد الإيراني أثبت قوة طهران في المنطقة وقدراتها على الردع

- محور المقاومة سيضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف إطلاق النار في غزة

- إسرائيل وأمريكا لا تسطيع فتح العديد من الجبهات وواشنطن تستخدم سياسة الاحتواء

- الحرب ضد غزة سياسية وإسرائيل خسرتها ولم تحقق أهدافها

- إسرائيل ليس لديها خيار غير التفاوض مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن

- إسرائيل وقعت في أزمة ولا تستطيع اجتياح رفح وستخسر الدعم الغربي

- إسرائيل لديها تأثير على الداخل الأمريكي بسبب ضخ المال

- أوكرانيا موجودة لخدمة سياسة أمريكا ضد روسيا

- أمريكا غير معنية باستقلال أوكرانيا وهي مستعدة للتخلي عن أوكرانيا