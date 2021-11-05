صفقة صواريخ أمريكية للسعودية.. هل تغير معادلة الحرب مع الحوثيين؟

وافقت الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لصواريخ "جو-جو" للسعودية بقيمة تصل إلى ستمئة وخمسين مليون دولار، في صفقة تعتبر الأولى من نوعها للسعودية منذ تولي إدارة جو بايدن السلطة

وتبنيها سياسة عدم بيع الأسلحة غير الدفاعية لحليفتها الخليجية..

الحوثيون اعتبروا الصفقة المعلنة تناقضا فاضحا بين التزام بايدن بالسلام في اليمن، ودعم ما يصفونه بالعدوان في إشارة إلى هجمات التحالف العربي ضدهم.. واعتبر القيادي في جماعة أنصار الله الحوثية محمد علي الحوثي الصفقة دليلا على عدم جدية و مصداقية بايدن وإدارته في وقف الحرب باليمن... يأتي ذلك وسط استمرار المعارك في مأرب، وجولة المبعوث الأمريكي الخاص تيموثي ليندركينغ لبحث سبل وقف القتال في مأرب.

فما دلالات الموافقة الأمريكية على هذه الصفقة للسعودية؟ وما تأثيرها على الحرب في اليمن؟

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