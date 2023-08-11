صفقة إيرانية أمريكية لتبادل السجناء.. تربك حسابات إسرائيل

تقترب واشنطن وطهران من تنفيذ صفقة تبادل السجناء بينهما، ومعها يثور هلع تل أبيب التي ترى أن الصفقة هي جزء من تفاهمات واسعة بحسب ما تنقل صحيفتا "نيويورك تايمز" و"يديعوت أحرونوت".

وبموجب التقارير يؤكد مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي أن واشنطن وطهران لديهما بالفعل اتفاق غير رسمي تقوم إيران بموجبه بتقييد تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة وتمنع المجموعات التي تدعمها في سوريا والعراق من مهاجمة الجنود الأمريكيين، يأتي ذلك فيما تؤكد طهران بدء عملية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.



فما المسارات التي تفتحها صفقة التبادل أمام العلاقات بين واشنطن وطهران خاصة في مفاوضات الملف النووي؟ وما هي خيارات إسرائيل أمام هذا التقارب الأمريكي الإيراني؟

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