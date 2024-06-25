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صدمة لإسرائيل.. حماس تعيد تأهيل قدراتها

أخبار العالم العربي

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس تعيد تسليح نفسها من مخلفات الذخائر الإسرائيلية في قطاع غزة ،  ضمن الحرب المتواصلة للشهر التاسع على التوالي .


وتابعت أن حماس تعيد إنشاء ورش لإنتاج الأسلحة و تحاول استخدام مخلفات قنابل سلاح الجو الإسرائيلي التي تم إطلاقها ولم تنفجر، كمصدر للمواد المتفجرة .
وزادت بأن تقييم الجيش الإسرائيلي هو أنه إذا حدثت تهدئة طويلة الأمد في القتال كجزء من صفقة تبادل الأسرى، فستكون حماس قادرة على إعادة إحياء نظام إنتاجها بشكل ملحوظ .
وتقول إسرائيل إن عملياتها في رفح اشرفت على الانتهاء وتسعتد لإعلان نصر من جانب واحد على حركة حماس، دون تقديم إجابات حول اليوم التالي للحرب و مستقبل المحتجزين في القطاع وفشلها في القضاء على حماس ...

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