شروط حماس لإسرائيل.. وقف الحرب مقابل الأسرى

بعد أشهر من الحرب في غزة باتت التهديدات أكبر من أي عملية عسكرية سابقة فنحن الآن أمام تهديدات باحتلال القطاع الذي دمر جزء كبير منه وشرد أهله وقتل وجرح عشرات الآلاف من أبنائه..

فأين نحن اليوم من احتمالية الحل والوصول إلى اتفاقات مع الجانب الإسرائيلي.. ما الثمن الذي يجب على حماس أن تدفعه لوقف الحرب في ظل الخلافات الدولية والفلسطينية الفلسطينية والإصرار الإسرائيلي على القضاء كليا على حماس كما تقول.. نبحث هذا الموضوع مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق..

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