سوريا بعد قمة جدة.. عودة تتحدى إملاءات واشنطن
ضيف حلقة نيوزميكر وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.
أبرز تصريحات وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد لبرنامج نيوزميكر
- نجدد تأييدنا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
- أكدنا استعدادنا لتنفيذ القرار 2254 بما يتماشى مع مصالح سوريا
-نسعى لحل سياسي ينهي الإرهاب وعقوبات الغرب
- ندعم اللجنة الدستورية وجاهزون للعمل معها بعد تهيئة الظروف
- لقاء الرئيس السوري مع نظيره التركي مرهون بخروج القوات التركية من أراضي سوريا
- شعرنا في السعودية بمستقبل واعد وعودة العلاقات إلى طبيعتها
- فرحة الشعب السعودي بوجود سوريا في القمة العربية تطابق فرحة الشعب السوري
- نريد تعميق العلاقات مع جميع الدول العربية
- حررنا معظم الأراضي السورية وبقي الوجود غير المشروع للقوات الأمريكية في الشمال الشرقي وبعض المجموعات الانفصالية
- الولايات المتحدة تدعي أنها تحارب الإرهاب وهي في الحقيقة جزء منه
- بسبب الحرب وإضعاف قدرات قوات الأمن يتم تهريب الكبتاغون عبر سوريا إلى دول الخليج
- الحكومة السورية ليست شريكة في تهريب الكبتاغون ولا تسهل تهريبه