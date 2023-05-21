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نيوزميكر

سوريا بعد قمة جدة.. عودة تتحدى إملاءات واشنطن

أخبار العالم العربي

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ضيف حلقة نيوزميكر وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

أبرز تصريحات وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد لبرنامج نيوزميكر

 

- نجدد تأييدنا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

- أكدنا استعدادنا لتنفيذ القرار 2254 بما يتماشى مع مصالح سوريا

 -نسعى لحل سياسي ينهي الإرهاب وعقوبات الغرب

- ندعم اللجنة الدستورية وجاهزون للعمل معها بعد تهيئة الظروف

- لقاء الرئيس السوري مع نظيره التركي مرهون بخروج القوات التركية من أراضي سوريا

- شعرنا في السعودية بمستقبل واعد وعودة العلاقات إلى طبيعتها

- فرحة الشعب السعودي بوجود سوريا في القمة العربية تطابق فرحة الشعب السوري 

- نريد تعميق العلاقات مع جميع الدول العربية

- حررنا معظم الأراضي السورية وبقي الوجود غير المشروع للقوات الأمريكية في الشمال الشرقي وبعض المجموعات الانفصالية

- الولايات المتحدة تدعي أنها تحارب الإرهاب وهي في الحقيقة جزء منه

- بسبب الحرب وإضعاف قدرات قوات الأمن يتم تهريب الكبتاغون عبر سوريا إلى دول الخليج

- الحكومة السورية ليست شريكة في تهريب الكبتاغون ولا تسهل تهريبه 

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