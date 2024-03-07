سعي الوكالة الذرية لتأمين محطة زابوروجيه

تاريخ النشر:07.03.2024 | 16:17 GMT | أخبار العالم
مقابلة RT مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
علق رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غياب السيادة الكاملة بأنه مصيبة ألمانيا اليوم.
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على البيان الإماراتي الكويتي المشترك بشأن جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات.
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لقتلى الهجوم الحوثي على سفينة قرب باب المندب، مرفقة صورا للسفينة "ترو كونفيدنس" التي أصيبت في الهجوم.
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية عن توقيع الاتفاق النهائي لشراء أرض مشروع "مدينة بنان" وإطلاق المشروع .
أظهرت لقطات متداولة لجنود إسرائيليون مصابون داخل ناقلة جند بعد أن تم استهدافهم خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع فيديو يجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
أفادت قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين مساء اليوم الأربعاء استهدفتا مطار الحديدة الدولي غربي البلاد.
وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكررا دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
اعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط قنبلة AASM Hammer فرنسية تم إطلاقها في أوكرانيا أول مرة في الثالث من الشهر الجاري، بعد تأكيد فرنسا استحالة إسقاطها.
لقي توقيع مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تأييدا كبيرا في الأوساط المصرية والمؤسسات المصرفية الدولية.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، تفاصيل ضبط 18 مسؤولا من العاملين بقطاع الطيران المدني، قالت إنهم ارتكبوا جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.
حذر باحثو جامعة كوينزلاند الأسترالية من أن استخدام ألعاب الفيديو 3 ساعات فقط يوميا، يمكن أن يلحق الضرر بجسمك.
تعهدت الولايات المتحدة الأربعاء بمحاسبة الحوثيين في اليمن على الهجوم الذي استهدف ناقلة بضائع ونجم عنه مقتل شخصين.
أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و"محاولة تهويد أجزاء واسعة بما فيها القدس".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كشف فريق من علماء معهد "سكريبس" للأبحاث في كاليفورنيا أن عملية كيميائية تسمى "الفسفرة" ربما ساهمت في المراحل المبكرة من تكوين الخلايا الأولية على الأرض.
أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي المصري كان متوقعا.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشرطية بريطانية وهي تقوم بسحل لاجئ مشرد ومن ثم تدوس على بطنه، وقد شددت الشرطة على أن الحادثة "غير مقبولة" ويجب عدم تكرارها.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024، بالموافقة على تنفيذ برجين على أرض الحزب الوطني.
لقي 5 أشخاص في أوروبا حتفهم نتيجة تفشي مرض "كلاميديا الطيور" (حمى الببغاء) الذي أثار ذعر مسؤولي الصحة.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية على موقعها الرسمي اليوم الخميس سعر الدولار الجمركي ليسجل 49:56 جنيه، وذلك بعد زيادة الدولار في البنوك أمس.
أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروعا جديدا للقرار حول قطاع غزة.
نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن 4 مسؤولين أمريكيين أن واشنطن لا تعتزم في هذه المرحلة فرض قيود على مساعدات عسكرية لإسرائيل وأنها معنية بالحصول على "صورة كاملة ودقيقة" لهذه المساعدات.
أصدر سفراء كل من إيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة لدي مصر يوم الأربعاء، بيانا مشتركا للترحيب باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
يعد تخزين الدهون في البطن أمرا خطيرا لأن هذا يعني على الأرجح أن لديك الكثير من الدهون الحشوية، وهو نوع من الدهون الموجودة حول الأعضاء التي يصعب التخلص منها.
أظهرت مقاطع فيديو، اشتعال النيران في عدد من الحاويات على متن السفينة الإسرائيلية MSC SKY التي قيل إن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفتها في بحر العرب الاثنين الفائت.
شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس حالة من الهبوط الطفيف أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك بعد آخر صعود سجله أمس، حيث تجاوز سعر الدولار 50 جنيها.
أعلنت الحكومة في مانيلا اليوم الخميس، أن فلبينيين اثنين هما بين ثلاثة من أفراد الطاقم الذين قضوا جراء استهداف الحوثيين سفينة الشحن "ترو كونفيدنس" في خليج عدن.
أكد رئيس المركزي المصري حسن عبد الله أن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن مشددا على أن المنظم يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي تكفي لسداد كافة الالتزامات.
ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر، فور إعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي زيادة سعر الفائدة بنحو 6%.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة بيلغورود هي جريمة حرب، وروسيا لن تترك مرتكبيها دون حساب.
أفاد مراسل RT بأن مسلحا من التابعية الفلسطينية فتح النار باتجاه عناصر الجيش اللبناني في نقطة الريفا طرابلس شمال لبنان .
يعتقد طيار متقاعد أن رحلة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة "إم إتش 370" قد انحرفت عمدا عن مسارها ومات الركاب في المقصورة، مؤكدا أنه من غير الممكن تحطمها عن طريق الخطأ.
سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على خطوة تحريك سعر الصرف في مصر، قائلا إن قيمة الجنيه المصري انخفضت أمام الدولار بنسبة 40%.
هاجمت الخارجية المصرية قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
تختلف اهتمامات المسلمين وأولوياتهم في رمضان، فمنهم من يحرص على تعزيز الجوانب الروحية، ومنهم من يطلق فيه العنان لرغباته الدنيوية، ومنهم من يرى فيه شهرا عاديا كباقي شهور السنة.
عثرت فرق الإنقاذ في محافظة طرطوس السورية على الشاب المفقود قيس هاجم الزرزور مفارقا الحياة في أحد الدهاليز المخفية على عمق نحو 800 متر داخل مغارة الدلبة.
قلد الملك الأردني عبدالله الثاني، الملكة رانيا العبدالله وسام النهضة المرصع "تقديرا لعطائها المتميز ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن".
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه لم يكن أحد يخطط لقصف موكب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين غربيين وجنود أوكرانيين، بأن جهود أوكرانيا لبناء تحصينات دفاعية على طول خط المواجهة لم تسفر عن نتائج مهمة.
واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك، في الارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.
ظهرت صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين واقتباسات من تصريحاته وعلم الدولة الروسية أيضا على لوحات إعلانية في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت.
وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وزارة الداخلية بضرب السوق السوداء بيد من حديد والتي تعمل على رفع سعر الدولار وتداوله بعيدا عن النظام المصرفي.
أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن منح جائزة خاصة لبطل كأس مصر لكرة القدم هذا العام.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها الموافقة على عدة قروض موقعة مع عدد من الجهات.
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء على انسحاب المرشحة الجمهورية وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من السباق الرئاسي.
ردت وزارة النقل المصرية على ما تم تداوله من أنباء عبر إحدى قنوات يوتيوب عن بيع قضبان ومهمات السكة الخاصة بقطار أبو قير بالمزاد.
استدعت الخارجية الروسية، السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وتم تسليمها مذكرة تطالبها بوقف أي مساعدة لـ3 منظمات أمريكية غير ربحية مصنفة على أنها غير مرغوب فيها في روسيا.
فاجأت لجنة الحكام في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الحكم خيسوس مانزانو، باستبعاده من مباريات الجولة الـ28 من "الليغا" بعد الجدل الذي أثاره في مباراة ريال مدريد وفالنسيا.
قال محافظ مدينة بندر عباس الإيرانية، حبيب بهادري، إن شخصا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء انفجار وقع في شركة أفتاب لتكرير النفط.
دخلت الحرب في غزة شهرها السادس في ظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.
هاجم زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد إعلان استراتيجية الدفاع الجديدة للاتحاد، وطالب بأخذ الحيطة من "الجيش الأوروبي".
قالت مصادر لصحيفة "الأخبار" إن الدول الغربية تبلغت من إسرائيل أن الأخيرة حددت مهلة نهائية للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية إلى حرب.
تتواصل لليوم الرابع على التوالي في القاهرة، المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وسط آمال وضغوط من الوسطاء لتجاوز العقبات.
أعلن الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو مشروعه الجديد في مصر، واختياره منطقة "رأس الحكمة" للاستثمار في البلاد.
تستضيف السعودية أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك غدا الجمعة في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.
أكد الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي، سير العملية الروسية الخاصة بالاتجاه السليم لصالح روسيا، مشيرا إلى التورط المباشر للغرب في جرائم نظام كييف مع استمرار تدفق الأسلحة لأوكرانيا.
نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافها بصاروخ.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه آلية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلا إن تعرضت لتهديد وجودي يضطرها لإرسال رسالة الوداع للمعتدي، محذرا من جعل بحث استخدام السلاح النووي "روتينيا".
أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تحرير العراق من الجيش الأمريكي ودعم فلسطين.
تتصاعد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في فرنسا، خاصة منتجات التمور، حيث لاقت حملات المقاطعة متابعة كبيرة ما اُضطر الباعة لإخفاء اسم بلد المنشأ على المنتجات الإسرائيلية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لطفل في الهند دخل إلى منزله نمر بينما كان يلعب على الهاتف.
في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي في مصر، وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي قوله أن طاقم السفينة المستهدفة في خليج عدن أبلغ عن مقتل شخصين بالهجوم الصاروخي.
تقدم عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي بسؤال لرئيس الوزراء فيما يخص نية الدولة استكمال ازدواج قناة السويس.
شهدت منطقة سوخومفيت "منطقة المتعة الحمراء" في العاصمة التايلاندية بانكوك، اندلاع شجار بين مجموعتين من التايلانديين والفلبينيين المتحولين جنسيا مخلفا عددا من الإصابات.
قالت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن وثيقة سرية للمفوضية الأوروبية، إن نقص المياه قد يؤدي في المستقبل إلى إثارة النزاعات بين الدول الأوروبية.
قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا الأربعاء، إن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة دعم نمو الاقتصاد ورفع معدلات التوظيف.
سلطت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية الضوء على الأنباء الواردة من مصر حول توسيع قناة السويس من خلال ازدواج المجرى الملاحي بالكامل وزيادة حجم التجارة العابرة.
قرر البنك المركزي المصري فى اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
باتت مصر في المرتبة السادسة في تصنيف دول العالم بناء على أعلى سعر فائدة، وجاء ذلك بعد أن قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لمواجهة التضخم.
بين شد وجذب، لا تجد المفاوضات المستمرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة طريقا للنهاية..
تقترب حرب غزة من إتمام شهرها الخامس وتتواصل محنة سكانها ومعاناتهم مع توسيع إسرائيل دائرة حربها على القطاع وعرقلة الولايات المتحدة وحلفائها لمبادرات وقف إطلاق النار.
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، نادي نوتنغهام فورست وستيفن ريد مدرب الفريق، بسوء السلوك تجاه الحكم بول تيرني، بعد الخسارة أمام ليفربول في البريميرليغ، السبت الماضي.
حسم المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، موقف النجم المصري محمد صلاح، من التواجد مع "الريدز" في مباراة سبارتا براغ، غدا الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
لأي غاية سرّب الأميركيون مسودة الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا. حول ذلك، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد":
رئيس وزراء أرمينيا اختار طريق التصعيد ضد روسيا، مع مخاطر قطع العلاقات بين البلدين. حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:
أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الانفجار الذي دوى خلال زيارته وزيلينسكي ميناء أوديسا وقع بجوارهما ولم يتسن لهما الاحتماء واصفا الأمر بـ"التجربة الرائعة للغاية".
قال أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن المناورات المستمرة لحلف "الناتو" تكشف عن عمله على سيناريو المواجهة المسلحة مع روسيا، ما يزيد التوتر وزعزعة استقرار العالم.
كشف مصدر مصرفي عن إصدار البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك ببدء تدبير الدولار للعملاء بداية من سعر 52 جنيها الدولار الواحد.
كشف مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية في إيران حجة الله عبد الملكي عن نية بلاده إنشاء منطقة تجارية مشتركة مع سوريا والعراق.
علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على قرار البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وتطبيق وزيادة أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة.
بلغ ريال مدريد ومانشستر سيتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادل الأول مع لايبزيغ الألماني 1-1 وفوز الثاني على كوبنهاغن الدنماركي 3-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.
في الأشهر الأخيرة، شهدنا ازديادا حادا في عدد المآزق الاستراتيجية التي يواجهها الغرب، والتي تعجز النخب الغربية عن إيجاد مخرج منها.
تحدثت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس عن إجراءات مصرية اتخذها البنك المركزي جريئة وغير مسبوقة، ستعمل على القضاء على الدولار في السوق السوداء.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن ثقته المطلقة بإعادة توحد الشعبين الروسي والأوكراني تحت مظلة روحية موحدة مهما طال الزمن.
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة "ترو كنفيدنس TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن.
أعلنت ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، انسحابها من السباق الرئاسي الأمريكي.
قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فولكان دمير، إن التجارة مع روسيا في سياق العقوبات الأمريكية الشديدة وضغوطها ستجلب متاعب كبيرة لأنقرة.
أكد فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية، تواصل القتال في شوارع قرية رابوتينو حيث تنتشر هناك القوات الروسية ضمن القطاع الأوسط من القرية الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء استهداف القوات المسلحة الروسية لمنشأة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة أوديسا، جرى فيها الإعداد لتنفيذ هجوم بزوارق مسيرة.
تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية احتداما في المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
أشعل المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب أزمة انضمام الجناح الدولي المصري محمد صلاح لمنتخب "الفراعنة" خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بتصريح غامض.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من استهدافها لمطار مستوطنة كريات شمونا في شمال إسرائيل اليوم الأربعاء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية بضربة موجهة واحدة من دبابة "T-72B3" روسية على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.
حفرت الصين في حقل نفطي ثان أعمق بئر في العالم، وذكرت وكالة "شينخوا" أنه تم حفر البئر "شنديتاكي-1" في المنطقة الداخلية من صحراء تاكلامكان في حوض تاريم في شمال غرب الصين.
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