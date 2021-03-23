سد النهضة.. خطر على أمن مصر القومي؟

انتقدت مصر التصريحات الإثيوبية حول إلتزام أديس ابابا بموعد الملء الثاني لسد النهضة في موسم الامطار شهر يوليو المقبل حتى بدون اتفاق مع مصر والسودان..

واعتبرته محاولة إثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب وتهديد مصالح الشعبين..

وزير الري المصري قال إن بلاده لن تقبل بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثاني، وأنها لن تسمح بأزمة مياه لشعبها... بينما رفضت الخارجية الإثيوبية الطلب المقدم من السودان حول توسيع الوساطة الدولية الى لجنة رباعية، وأعربت عن تمسكها بالوساطة الإفريقية معتبرة أن الهدف هو إطالةُ أمد الملء الثاني للسد وتقويضُ حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.. وكان الرئيس المصري قد اعتبر في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني قضية سد النهضة مسألة أمن قومي لمصر...

فإلى مدى يهدد القرار الإثيوبي الأمن المائي في مصر والسودان؟