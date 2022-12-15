من وراء الترويج للشذوذ في العالم؟

تاريخ النشر:15.12.2022 | 18:43 GMT | أخبار العالم
رئيس الأكاديمية الطبية الدولية أسعد أحمد مطر عن الشذوذ. هل هو علة أم مرض نفسي.
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
حرص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على توجيه رسالة للجماهير المغربية بعد خروج "أسود الأطلس" من الدور قبل النهائي لكأس العالم "قطر 2022" مساء يوم الأربعاء، على يد فرنسا.
اندلعت اشتباكات في مدينة نيس الفرنسية بين الجماهير، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي مونديال بقطر 2022.
قال مدير عام جمارك القاهرة ماجد موسى، إن هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المسافر الوافد أو المغادر معرفتها قبل التعرض للمساءلة القانونية.
خرقت سياسية أوروبية الصمت الغربي المريب، وذكّرت الناتو بما فعله بالقذافي، مشيرة من دون مواربة إلى أن الزعيم الليبي الراحل اغتصب بحربة! فما تفاصيل الجريمة التي يتجاهلها الجميع؟
لا يختلف اثنان على أن المنتخب المغربي قدم أداء مبهرا فنيا وتكتيكيا في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر، ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل للدور الأخير في كأس العالم.
كشفت أسرة السجين علاء عبد الفتاح تفاصيل زيارتها الأخيرة له، والتي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وشرحت واقع الحالة الصحية له.
عين حزب المحافظين البريطاني الملياردير المصري محمد منصور، وزير النقل الأسبق ليكون أحد كبار جامعي التبرعات قبل الانتخابات المقبلة، بحسب ما قالت صحيفة الغارديان البريطانية.
اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الحصيلة الضريبة مع مراعاة البعد الاجتماعي لذوي الدخول لمنخفضة، وفي الوقت ذاته لا تغفل عن دعم قطاعات الاستثمار المختلفة.
احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة "أسود الأطلس" وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر أمس الأربعاء.
تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على حساب نظيره المغربي إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي.
صرحت السفارة الروسية في واشنطن، بأن نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" من قبل الولايات المتحدة إلى كييف، إذا حدث ذلك، فسيكون خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، أنه "حزين للغاية" لوفاة حارس الأمن الكيني في مونديال قطر 2022، مؤكدا أنه سيضمن دفع "جميع المستحقات والأموال المستحقة" لعائلته.
قالت السلطات الإيرانية أن أحد قتلة عالم الدين من أهل السنة مولوي عبد الواحد ريغي في محافظة سيستان وبلوجستان مرتبط بإحدى الدول العربية وأجرى لقاءات هناك.
طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء من واشنطن المساعدة بالضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي ترى فيه القاهرة تهديدا "وجوديا".
وثقت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هتافات الجماهير العربية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"والتي هزت أرجاء استاد "البيت" حيث أقيمت مواجهة نصف نهائي مونديال قطر.
أوقفت مجموعة Segezha الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب عمليات تسليم المنتجات إلى أوروبا، وأعادت توجيه معظم الكميات إلى الدول الآسيوية ومصر.
تفاعلت المديرية العامة للأمن المغربي مع المباراة التي يخوضها المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".
قتل الجيش الإسرائيلي شخصا على الحدود المصرية، ادعى أنه كان يحاول تهريب كمية من المخدرات، وكشف أنه مواطن إسرائيلي وليس مصريا.
بدأ الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" خدمته في تشكيل كوزيلسك بمنطقة كالوغا الروسية ليصبح ثاني صاروخ من نوعه في غضون يومين يبدأ مهامه القتالية.
أثارت القناة الألمانية "فيلت" (Welt)، الغضب بعدما ربطت في تقرير لها بين لاعبي منتخب المغرب وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب طريقة احتفالهم بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر.
أعلن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ، أن القوات البحرية المصرية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عن طريق البحر.
من المعروف أن البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يساعد الجسم على فقدان الصوديوم عن طريق البول، ما يخفف التوتر في الأوعية الدموية.
ردت المذيعة المصرية، ياسمين عز، على ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي - mbc" مصر.
كشفت السلطات المصرية، يوم الخميس، تفاصيل التحقيقات الموسعة مع أحد أخطر المزورين الذي تربح من نشاطه المشبوه قرابة 20 مليون جنيه.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أعرب مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن فخره بلاعبيه عقب الخسارة أمام فرنسا 0-2 في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".
طلبت شركة الطيران iFly من الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فتح ممر بطول 240 كيلومترا في المجال الجوي السوري لتنفيذ رحلاتها إلى مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.
ظهر شخص يحمل رتبة رائد في الجيش العراقي في مقطع فيديو وهو يطلب مقابلة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.
حرص كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على دعم ومواساة زميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي ظهير المنتخب المغربي بعد هزيمة "أسود الأطلس" من "الديوك" 0-2، في نصف نهائي مونديال قطر.
أعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها، وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع.
نقلت صحيفة "مالطا اليوم" عن مصادر أن الشرطة المالطية اعترضت مجموعة من المتعاقدين العسكريين الخاصين "المرتزقة" كانت في طريقها إلى ليبيا يوم السبت الماضي.
كشف مالك شركة "ميبو" للاتصالات السلكية واللاسلكية السويسرية، إدوين بوليي، معطيات جديدة بشأن قضية تفجير "لوكربي" قد تدفع نحو تبرئة ليبيا وتورط ألمانيا.
هدد الحوثيون باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية أو باب المندب وخليج عدن.
غضب قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصرفات روسيا في أوكرانيا بـ "الجبانة".
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول مخاطر خروج الصناعة الصينية من الإغلاق.
وجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة بخصوص مقتل عالم الدين من أهل السنة مولوي عبد الواحد ريغي في محافظة سيستان وبلوشستان.
لم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة بواشنطن أمس، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بأداء "أسود الأطلس" خلال البطولة.
ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، المثيرة للجدل، بملابس فاضحة في مدرجات استاد "لوسيل"، اليوم الثلاثاء، قبيل مباراة منتخب بلادها والأرجنتين، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
يزعم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها أدلة على صفقة مزعومة لتزويد روسيا بصواريخ باليستية إيرانية، على الرغم من أن الدول نفت مرارا هذه المزاعم التي لا أساس لها.
أعرب المدرب ديدييه ديشان ومعظم نجوم منتخب فرنسا عن سعادتهم بفوزهم على المنتخب المغربي وتأهلهم لنهائي مونديال "قطر 2022".
توفي رجل دنماركي بعد تعرضه لعضة من قطة بإصبعه قبل أربع سنوات، تسببت في تورم يده واصابته ببكتيريا آكلة للحم في دمه.
يخوض المنتخب المغربي مباراة تاريخية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، ضد نظيره الفرنسي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وجدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، نفسها في موقف لا تحسد عليه على الهواء مباشرة خلال كلمة لها في البرلمان.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقعت اتفاقية تعاون بين شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، وشركة "إيلي ليلي" العالمية للأدوية لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكر في مصر.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الغرب دفع بالعالم نحو مواجهة خطيرة من خلال توسع الناتو، مشيرا إلى أنها تهدد العالم بأسره.
استغل المعلق الرياضي العماني، خليل البلوشي، تعليقه على لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، ليقدم اعتذاره للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات.
يعيش منتخب المغرب لكرة القدم فترة ذهبية، حيث يواصل إنجازاته التاريخية غير المسبوقة عربيا وإفريقيا.
فاجأ كريستيانو رونالدو، الجميع بتدربه في ملعب التدريبات الخاص بفريقه السابق ريال مدريد، "فالديبيباس"، وذلك عقب خروج البرتغال من كأس العالم إثر خسارتها 0-1 أمام المغرب.
نشرت جريدة "واشنطن بوست" مقالا لكل من جيف شتين وديفيد ستيرن كشف فيه الكاتبان عن أسوأ سيناريوهات تطور الصراع في أوكرانيا.
أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، بأداء منتخب بلاده في "مونديال قطر 2022" وما قدمه من إنجازات، خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي.
حرص إيمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا على التواجد في غرفة تبديل ملابس "منتخب الديوك" لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بالتأهل إلى نهائي مونديال "قطر 2022" للمرة الثانية على التوالي.
توقف مشوار المنتخب المغربي في مونديال قطر عند الدور نصف النهائي، إثر خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء وشهدت لقطة مثيرة للجدل.
أبهرت الجماهير المغربية الجميع في مدرجات ملعب "البيت" بمدينة الخور، أثناء المباراة بين منتخبها ونظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن مدينة دونيتسك تعرضت صباح اليوم الخميس لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014.
أعرب حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو، عن أسفه لعدم قدرة "أسود الأطلس" على التأهل إلى نهائي مونديال قطر، بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا 0-2، في الدور نصف النهائي.
أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح مساء أمس الثلاثاء بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر فخري الفقي، إن مجلس النواب ليس لديه نية لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الراهنة.
علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في مصر أكرم بدر الدين، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحديد الحدود البحرية المصرية في البحر المتوسط.
رصدت عدسات المصورين لحظة غريبة بين جو وجيل بايدن قبل خطابه الكبير احتفالا بالتوقيع على قانون زواج المثليين، حيث سلمته شيئا غامضا ابتلعه بسرعة.
قالت صحيفة Times of Israel، إن أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، انتقد وزارة الخارجية الأوكرانية واتهمها بالتقصير والجمود.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراءات الرد على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينشر هذا الأسبوع.
كشف موقع "القاهرة 24" المصري أقوال محققة بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في القضية المتهم فيها 18 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة.
لحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزميله في فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي، في صدارة هدافي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.
وصفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك بأنها من أجمل ممثلات العالم.
يتطلع المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، عندما يواجه فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر.
حرص نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، على الاطمئنان والاعتذار من أحد المشجعين الفرنسيين في مدرجات ملعب "البيت" المستضيف لمباراة منتخب بلاده والمغرب، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
يلجأ بعض سكان ألمانيا إلى المناطق الغربية من روسيا في كالينينغراد لقضاء الشتاء بسبب ارتفاع الأسعار في بلادهم.
حموضة المعدة، هي شعور بعدم الراحة وحرقان في الجزء العلوي من البطن وفي الصدر، سببها ارتجاع بعض محتويات المعدة الحامضية إلى المريء. فكيف نتخلص منها؟
أثار برنامج مسابقات تلفزيوني شهير في السويد غضب الجالية اليهودية والسفارة الإسرائيلية في البلاد، من خلال استخدامه خريطة، لا توجد فيها إسرائيل، وإنما فلسطين.
بات المشجع العماني محمد الحجري، وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة، حديث السوشيال ميديا بكأس العالم بعدما انضم المنتخب الكرواتي لقائمة "ضحاياه" التي طالتها تعويذة النحس خاصته.
نشرت الشرطة البلجيكية صورا تظهر فيها حقائب تحتوي على الأموال التي قيل إن إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي المقالة من منصبها تلقتها من قطر.
قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ بعض التكتيكات في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقطع فيديو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي خاصته Truth Social، متحدثا عن أنه سيصدر "إعلانا مهما" يوم الخميس.
سجل الريال السعودي اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم، وجاء ارتفاع الريال السعودي في عمليات الشراء والبيع في البنوك المصرية.
زاد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، الجدل المثار حول إمكانية تواجد كريم بنزيما، في المباراة النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين، الأحد المقبل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يجب اتخاذ خطوة تركية روسية سورية مشتركة في محاربة الإرهاب.
رد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، وليد جنبلاط، على تعليق إذاعة "مونت كارلو" على فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم، قائلا إن ثقافة الاستعمار الثقافي لا تزال مسيطرة.
هنأ ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، العاهل المغربي وشعبه بما أنجزه منتخب "أسود الأطلس" في مونديال "قطر 2022".
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن وفاة حارس أمن بعد سقوطه من الطابق الثامن باستاد لوسيل، يوم السبت الماضي، في قطر مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن العالم سيواجه جائحة جديدة في وقت ما، مشددا على ضرورة الاستعداد لها.
وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة الأمريكية بـ "إمبراطورية سدوم" بعد الاعتراف بزواج المثليين، مشيرا إلى أن ذلك وسيلة لتدهور الأمة.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات الغرب ضد روسيا بـ "الحرب الاقتصادية".
احتفل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بهدف بلاده أمام نظيره المغربي خلال المباراة بينهما مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا بقطر.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما تشريعيا نص على صرف منحة مالية لمرة واحدة لكل العاملين داخل الأراضي السورية.
انتقد زعيم حركة "باتريوتس" الفرنسية والنائب السابق فلوريان فيليبو، طلب زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إيلينا بنقل مولدات فرنسية إلى أوكرانيا.
وصفت موسكو زيارة مارتن غريفيث، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى خيرسون بأنها استفزازية وغير مقبولة، مطالبة الأمين العام للمنظمة بوضع حد لمثل هذه التصرفات من قبل موظفيها.
دعت هيئة أركان كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" إلى "توحيد كل الرايات والتئام كل الجبهات وفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين".
تهرّب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من سؤال حول عدد الأوكرانيين الذين قد تضحّي بهم كييف إضافة لمن لقوا حتفهم في مواجهة روسيا، وأعرب عن شكره لحلفائه على مساعداتهم.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا وداريا فولكوفا، في "فزغلياد" حول الضربة القاصمة التي أنزلتها تصريحات ميركل بمصداقية الدبلوماسية الأوروبية.
انحازت زوجة النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، لمنتخب بلادها وقررت تشجيع منتخب المغرب في مباراته اليوم أمام منتخب فرنسا، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم "قطر2022 ".
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تذمّر قادة بلدان الاتحاد الأوروبي من سياسة واشنطن تجاههم، وقال لهم إن "هذا مصير من يسمح للآخرين بمسح أقدامهم به".
انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المستمرة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونيته "تدمير الشعب الأوكراني".
تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنتخب بلاده الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة، مؤكدا أنه سيحضر بنفسه المباراة النهائية ضد الأرجنتين، يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل"، بقطر.
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اكتشاف مصر حقل غاز جديد بالبحر المتوسط وهو في مرحلة التقييم الآن للتأكد من حجمه، حيث أطلق عليه اسم و"نرجس" ويأتي بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.
أفاد موقع "صابرين نيوز"، عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الميادين شرقي محافظة دير الزور السورية لهجوم صاروخي يوم الأربعاء.
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