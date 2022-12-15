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من وراء الترويج للشذوذ في العالم؟

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رئيس الأكاديمية الطبية الدولية أسعد أحمد مطر عن الشذوذ. هل هو علة أم مرض نفسي.

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