زيلينسكي.. رجل دولة رصين أم غرائزي عدواني؟

عندما يتحدث زيلينسكي من برلين عما يسميه بالهزيمة النهائية لروسيا.. هل يمارس الإيحاء الذاتي أم الثقة في وعود أوروبية بمزيدٍ من الأسلحة؟

هل يتطابق كلامه مع الواقع الميداني بأوكرانيا حيث بدأ الجيش الروسي تدمير "Patriot" الأمريكية وإسقاط "Storm Shadow" البريطانية؟ هل زيلينسكي رجل دولة هادئ ورصين، كما يصوره الإعلام، أم غرائزي عدواني، كما تصفه الوثائق الاستخباراتية الأمريكية المسربة؟ وإذا كان ينوي تنفيذ عمليات عسكرية في الداخل الروسي، كما تشير هذه الوثائق، فهل غابت عن المتابع الدولي موجة عمليات تخريبٍ وتفجير وتصفيات واغتيالات لقادة الرأي والمسؤولين الروس تنفذها الاستخبارات الأوكرانية في مدن روسيا وقراها؟

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