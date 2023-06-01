روسيا وكوبا.. تعاون أفشل عقوبات الغرب وهيمنة واشنطن

تاريخ النشر:01.06.2023 | 18:49 GMT | أخبار العالم
مقابلة آر تي مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.
يتوافد الملوك والقادة إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين على السعودية رجوة آل سيف.
علق أستاذ العلاقات الدولية حامد فارس، على انسحاب الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة.
ظهرت راجمات "سميرتش" الروسية خلال المناورات الجزائرية التكتيكية الليلية، بالذخيرة الحية بعنوان "الإصرار-2023"، التي تمت بإشراف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.
تترقب إسرائيل صفقة طائرات حربية صينية من طراز رفيع لمصر والسعودية قد تقلب موازين القوى الجوية في المنطقة.
فاز وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، بانتخابات الرئاسة الأربعاء، ليصبح أول شخص مثلي الجنس يتولى هذا المنصب في العالم.
قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إنه "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن تطبيق قانون مكافحة المثلية الجنسية، وذلك ردا على تهديد دول غربية بفرض عقوبات على كمبالا لإقرارها القانون.
قال المعلق الأمريكي ستيفن إيرلانجر في مقالة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الولايات المتحدة قلقة من التهديد المحتمل الذي قد تتعرض له أمريكا من الأسطول الروسي.
علق ضابط المخابرات المصري السابق اللواء محمد رشاد، على نشر وثائق وصور نادرة لحرب 6 أكتوبر عام 1973 التي تعرضت فيها إسرائيل لهزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن تريد تفادي وقوع حرب عالمية ثالثة، وأنّه بناء على ذلك "نعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية".
نشرت وكالة "الأناضول" التركية، صورة لزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية، الذين قدموا التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه بانتخابات الرئاسة، وقد برز غياب رئيسين عنها فمن هما؟
أساء الطيارون العسكريون الروس إلى سمعة منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي .
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية ورجل أعمال ومستشار بشركة كبيرة إلي محكمة الجنايات.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، وتصفية عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.
كشفت وسائل إعلام إسبانية عن "احتكاك" دبلوماسي جديد بين إسبانيا والمغرب، حيث تقدمت مدريد بشكوى رسمية إلى الرباط لوصفها سبتة ومليلية بالمغربيتين في وثيقة أرسلتها للمفوضية الأوروبية.
"لنتحدث للحظة عن رؤية دولة غزة".. هكذا بدأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، افتتاحيتها حول خطة تسعى إليها تل أبيب مفادها أن تتولى مصر مسؤولية إدارة حكم قطاع غزة.
قالت فيولا فليتشر وهي تغالب ثقل سنوات عمرها المئة وسبعة: "لا أزال أشم رائحة الدخان وأرى النار وأجسادا سوداء ملقاة على قارعة الطريق، لا أزال أسمع هدير الطائرات في سماء المجزرة".
قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.
أعرب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية ريتشارد دانات، عن قلقه إزاء تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا.
كشفت الجريدة الرسمية التركية Resmi "الثروة" التي يمتلكها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه مديون بـ5 ملايين ليرة تركية، وعنده شقة واحدة وقطعة أرض وحساباته بالعملة المحلية.
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.
أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي بنهاية الموسم الحالي.
بدأ علماء صينيون في حفر حفرة بعمق أكثر من 10 آلاف متر، فيما قالت "بلومبيرغ" إنه يأتي في إطار مساعي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاكتشاف حدود جديدة فوق وتحت سطح الكوكب.
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الخميس، تقريرا كشفت من خلاله عن رؤية جديدة فيما يخص المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
أعلنت السلطات الأوكرانية عن وقوع انفجارات في العاصمة ومقاطعة كييف وعمل أنظمة الدفاع الجوي.
أقر الرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز، وناشر صحيفة وول ستريت جورنال، ألمار لاتور، بنجاحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصراع الأوكراني.
شوهدت بحوزة مسلح مكسيكي، منظومة صواريخ أمريكية مضادة للدبابات من طراز FGM-148 Javelin، يعتقد أنها من الأسلحة التي سلمتها واشنطن لكييف بكميات كبيرة.
كشفت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، عن مفاجأة في الفضيحة الكبرى داخل نقابة المهندسين وحدوث أعمال شغب خلال التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر الوثائق والصور النادرة لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 التي تلقت فيها هزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
وصلت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، العاصمة الأردنية عمان، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على السعودية رجوة آل سيف.
أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الأسطول الجوي الإيراني على استعداد لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والقاهرة.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كواليس حادثة انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، حيث اجتمعت على متن القارب مجموعة من عملاء الاستخبارات الإيطالية والموساد الإسرائيلي.
وجه البنك المركزي المصري البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأي عملة أجنبية، وفق ما قاله مسؤولون في بعض البنوك.
حصل برشلونة على موافقة مبدئية من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بشأن الخطة الاقتصادية التي قدمها النادي لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف.
أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن خسائر قوات كييف خلال اليوم الماضي شملت نحو 660 جنديا وطائرة "سو-25" و17 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط صاروخ من منظومة "باتريوت" للصواريخ المضادة الأمريكية الصنع، على طريق سريع مزدحم في كييف أثناء تفعيلها في أرجاء العاصمة.
يجب على المسؤولين الأغبياء في بريطانيا، عدونا الأبدي، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي المعترف به، والذي ينظم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة
قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إنه لا ينبغي أن يكون من بين الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس"، أية دول انضمت إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
أقر مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، أمس الأربعاء، مشروع قانون يعلق العمل حتى 2025 بسقف الدين العام ويبعد بالتالي شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
بثت كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك الأمريكية (CUNY)، حفل تخرج طلابها، وكانت الطالبة فاطمة محمد المتحدثة باسم خريجي دفعة 2023، لكن بعد ساعات حذف فيديو الخطاب عن "يوتيوب".
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأمن صباح اليوم الخميس، محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين بمدينة شيبيكينو في بيلغورود.
أعلنت الدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن إضافة البصل الأخضر إلى النظام الغذائي يساعد على زيادة نشاط الدماغ.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة "نخلة جبل علي" الاصطناعية التي ظل تنفيذها معلقا منذ عام 2009، وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل.
قال الكاتب والباحث الاسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق سعد الفقي إن عرض فيلم ( صبي من السماء) في اسرائيل لتشويه صورة الأزهر الشريف فشل فشلا ذريعا.
قال وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز إنه سيتم تذكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنه "خطأ اقتصادي تاريخي" أضر باقتصاد المملكة المتحدة وساعد في ارتفاع معدل التضخم.
أطلقت العديد من الدول مشاريع تهدف لتنويع مسارات الشحن الدولي وشحن البضائع خلال فترة زمنية أقصر من المسارات التقليدية وفي مقدمتها قناة السويس.
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الأربعاء، بأن تسجيلا صوتيا كشف احتفاظ الرئيس السابق دونالد ترامب، بوثيقة سرية بشأن إيران.
في منطقة كورسك داخل روسيا قامت القوات المسلحة الروسية بإسقاط أول طائرة بريطانية مسيرة من طراز Malloy Aeronautics T150، حاولت اختراق المنطقة الحدودية لروسيا.
تحدث خبير السيارات المصري، جمال عسكر، عن المعاناة التي تشهدها السوق المصرية والعالمية في تواجد السيارات وتراجع المبيعات والاستيراد بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.
تقرر تزويد الجيش الروسي بأنظمة "باروديست" للحرب الإلكترونية ودخلت أول قطع من هذا النظام الخدمة في المنطقة العسكرية الجنوبية، حسبما نقلت صحيفة "إزفستيا" عن مصادر في الدفاع الروسية.
فازت المقاولون العرب وفاركو إنترناشيونال المصريتان بعقد لإنشاء مصنع للأدوية في السعودية بقيمة 155 مليون ريال، على مساحة 20 ألف م2.
تتوقع شركة "دانة غاز" الإماراتية بدء حفر 11 بئرا جديدة في مصر خلال العام الجاري، وقدرت أن تضيف هذه الآبار ما يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات والإنتاج.
قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنه لا سبب لاعتبار هجرة مساعدة سابقة لجو بايدن، المزمعة إلى روسيا "عملية تأثير" روسية، مرجحا أن تكون هذه محاولة لتعقيد إعادة انتخاب الأخير.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته المطلقة في انتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أظهرت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام في مصر، تخلص مصر من عدد من الأجانب بلغ قرابة الـ400 أجنبي من العاملين.
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وضع أمام دول حلف الناتو، شرطا للمشاركة في قمة فيلنيوس التي ستنعقد في شهر يوليو المقبل.
أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية في بيان لها اليوم الخميس أنها كشفت عن عملية للاستخبارات الأمريكية نفذت من خلال برمجيات خبيثة على الأجهزة المحمولة من تصنيع شركة "آبل".
نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة لبحيرة تنجانيقا، حيث رتب الجانب البوروندي على ضفتها غداء عمل.
قتل شخصان وأصيب العشرات بجروح، بعضهم بحالة خطرة، جراء إلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل زفاف في بلدة المشرفة بحمص يوم الأربعاء.
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل "في حالة ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض.
حقق إشبيلية إنجازا تاريخيا بفوزه على روما في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح 4-1 أمس الأربعاء، إذ أصبح الفريق الأندلسي البطل القياسي للمسابقة القارية برصيد سبعة ألقاب.
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية.
أكد دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك أن الوحدات الشيشانية أظهرت أداء جيدا بمنطقة العملية الخاصة، معربا عن أمله بأن يحالفها النجاح في معارك تحرير بلدة مارينكا أيضا.
تواجه شركة النحاس المصرية العريقة، أزمة كبرى تهدد بتصفيتها، حيث تتكبد الشركة خسائر فادحة منذ عام 2019.
رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، الاحتفاظ بالميدالية الفضية التي حصل عليها في نهائي الدوري الأوروبي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عمليات هجومية ناجحة لمفرزة اللواء الخامس للبنادق الآلية والقوات الخاصة "أحمد" الشيشانية في منطقة ماريينكا.
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة.
شهدت عدة محافظات مصرية، يوم الخميس، حالة من الطقس السيئ تسببت في مصرع وإصابة 5 أشخاص، إضافة إلى حجب الرؤية في بعض المناطق نتيجة للعواصف التربية التي تأثرت بها عدة محافظات مختلفة.
أكد الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيليب جيرالدي، أن قوات نظام كييف ليس لديها فرصة للانتصار في المواجهة مع روسيا، ولن تكون قادرة على الحسم مهما فعلت.
رفعت شركة بن عبد المعبود – أشهر شركات البن في مصر، سعر كيلو البن ما بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو في الأسواق المصرية، اعتبارا من اليوم الخميس ، مقارنة بأسعار أبريل الماضي.
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "غرب" العقيد سيرغي زيبنسكي، إن الجيش الروسي دك بقذائف "الشمس الحارقة" الثقيلة تجمعات اللواء 103 الأوكراني على اتجاه كوبيانسك بجمهورية لوغانسك.
تحت العنوان أعلاه، كتب بوغدان لفوفسكي، في "إزفيستيا"، عن العوامل التي تمنع كييف من شن الهجوم المضاد الموعود.
أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 آخرين بجروح في قصف شهدته منطقة مايو (سوق 6) جنوبي العاصمة الخرطوم، ظهر يوم الأربعاء.
اندلع شجار عنيف بين عشرات اللبنانيين والعراقيين في شارع موصوف بأنه القلب التجاري الشعبي لعاصمة البرازيل الاقتصادية، سان باولو المقيم بولايتها أكثر من 7 ملايين لبناني.
تم ربط 30 بنكا روسيا بنظام الدفع الصيني CIPS، وهو نظام نظير لمنظومة المصارف "سويفت" كما تنتظر الآن عشرات البنوك للموافقة على طلبات انضمامها إلى نظام الدفع الصيني.
بدأت 3 شركات من روسيا وبيلاروس في تصنيع منظومة ليزر قادرة على إصابة المسيّرات الجوية على مسافة عشرات الكيلومترات.
أعلنت شركة "فينترسال دِيا" الألمانية عن نجاحها في اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية في مصر.
توج إشبيلية بطلا لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على روما الإيطالي 4-1 بركلات الترجيح الأربعاء في المباراة النهائية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي عن التأقلم في السعودية وحفل الاستقبال الذي حظى به خلال تقديمه كلاعب جديد لـ "العالمي".
انتقد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش بشدة الشعار القومي "المجد لأوكرانيا"، مشبها إياه بالتحية النازية "Sieg Heil" والنظير الكرواتي "من أجل الوطن - جاهزون".
أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ألبرت كريموف، أنه تم بيع جميع الأصول الروسية بما فيها المصنع في مدينة كالوغا، إلى شركة "أفيلون" وذلك بصورة قطعية ونهائية لا رجعة فيها.
أفادت صحيفة Responsible Statecraft بأن حلف الناتو أعد خطة سرية لمواجهة عسكرية مع روسيا.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول تدمير القوات الروسية سفينة إنزال مشاة البحرية الأوكرانية "يوري فليميرينكو".
علق الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ على الضربات التي طالت منشآت مدنية على الأراضي الروسية بأن "من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها".
مُنحت رجوة الحسين قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية.
علق مهاجم اتحاد جدة السعودي، الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، على احتمالية انضمام نجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لصفوف "النمور" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
شكا عدد كبير من مزارعي المانجو وأصحاب المزارع في محافظة الإسماعيلية المصرية والتي تعد من أهم محافظات مصر وأكبرها في زراعة هذا المحصول، من ضياع محصولهم.
شهدت نقابة المهندسين المصرية أعمال شغب وصفها البعض بـ"الفضيحة"، حيث قرروا سحب الثقة من نقيب المهندسين، وعند فشل سحب الثقة لجأوا إلى إحداث أعمال شغب.
انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، الأداء التحكيمي للإنجليزي أنتوني تايلور، حكم نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، تلقى عرضا مغريا للانتقال للدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول الطريقة التي تثري بها السعودية ودول أخرى من النفط الروسي.
منعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، صحفيي "رويترز" و"بلومبرغ" و"وول ستريت جورنال" من حضور اجتماعها المزمع عقده في 4 يونيو في فيينا.
بدأ منذ قليل الاجتماع الثنائي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن "أسفه" لرفض نظيره الصيني لي شانغ فو الاجتماع به هذا الأسبوع في سنغافورة.
قامت محكمة في موسكو بتغريم WhatsApp لرفضها إزالة المحتوى المحظور، وسيتعين على الشركة دفع 3 ملايين روبل.
قالت وكالة الطاقة الذرية يوم الأربعاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من العاصفة الرملية التي تضرب البلاد خلال ساعات والتعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار.
توفي اليوم الخميس، علي أحمد الفزاع العواملة، مستشار عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، عمر 69 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به ما استدعى دخوله للمستشفى.
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي إن عقد قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان العام الحالي "أمر وارد جدا".
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