روسيا والولايات المتحدة.. علاقات مهددة بالقطيعة؟

تحذير روسي في حال دمرت واشنطن القانون الدولي وانتهكت المحرمات في العمل الدبلوماسي عن طريق إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، والثمن قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

فرغم كل أساليب الحرب الهجينة التي انتهجتها الإدارةُ الأمريكية في المجال الاقتصادي والعسكري لاتزال هناك نقطةُ تلاقي في بعض المواضيع تجنبا للأسوأ.. لكن مجلس الشيوخ الامريكي تبنى مؤخرا قرارا يدعو الخارجية الأمريكية لإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب الأحداث في الشيشان، وعملياتها العسكرية في جورجيا وسوريا وأوكرانيا.

ما الأسبابُ والدلائلُ التي تقف وراء هذا المسعى الغربي؟ وما الذي يعنيه قطعُ العلاقات الدبلوماسية بين دولتين نوويتين؟ وكيف يمكن التحكمُ بمستقبلِ الصراع في ظل مزيد من العسكرة في قبل أوروبا؟

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