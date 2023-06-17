روسيا والعرب في عالم جديد

تاريخ النشر:17.06.2023 | 20:55 GMT | أخبار العالم العربي
ضيف حلقة "أبعاد روسيا" رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.
قال التلفزيون الإسرائيلي إن الكنيست أجرى مناقشة عاصفة هذا الأسبوع على خلفية التصريحات "المشينة" عن المجندات الإسرائيليات والتلميحات لممارستهن الجنس مع زملائهن الذكور على حدود مصر.
اتهم مستخدمو منصة "تويتر" الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمحاولة لمس ثدي الممثلة الأمريكية الشهيرة إيفا لونغوريا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وجهت أمس الجمعة في 16 يونيو ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر، على أحد مراكز صنع القرار للقوات المسلحة الأوكرانية.
تسببت مضيفة في شركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة "Ryanair" بضجة على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب هذا الأسبوع، حيث أبلغت الركاب أنهم هبطوا في فلسطين المحتلة.
حذر الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، عاموس يادلين، من حدوث توازن رعب بين قوتين نوويتين في الشرق الأوسط، حال امتلاك إيران قنبلة نووية.
قرر رئيس "حزب الوفد" في مصر الدكتور عبد السند يمامة، الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه في الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز.
نشر موقع "واللا" الإسرائيلي يوم الجمعة مقالا استعرض من خلاله خطوات اتخذها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عناصر الهندسة العسكرية بالجيش الروسي، فجروا أحد المعاقل الأوكرانية المحصنة بواسطة ناقلة جند مدرعة انتحارية تم اغتنامها في السابق.
كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الذي زار كييف يوم 16 يونيو مع بعثة من الدول الإفريقية، عن تفاصيل خطة السلام الخاصة بأوكرانيا.
قال سيرغي ليبيديف، منسق عمل مجموعات سرية موالية لروسيا في عمق أراضي العدو، إنه "بفضل إشارات الأنصار، دمر الجيش الروسي أكثر من 80 قطعة من المعدات الأوكرانية خلال ليلة واحدة".
علق إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر في مصر، على تصرف شاب وثق وفاة والده على مواقع التواصل الاجتماعي.
اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه عن الأسلحة النارية في كونيتيكت بعبارة "حفظ الله الملكة" حيث ركز في كلمته على ضرورة تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة الفردية بالولايات المتحدة.
فرّ سجناء متهمون بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي من أحد السجون في مناطق سيطرة الجيش التركي في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، جميعهم من جنسيات عراقية وسورية وسعودية وكويتية.
قالت الصحفية كوينان ماسوبي، وهي من الوفد الصحفي المرافق لبعثة السلام الإفريقية، إن حرس رئيس جنوب إفريقيا ومجموعة الصحفيين، الذين علقوا في مطار وارسو، لن يتوجهوا إلى روسيا.
يبدو أن مسؤولي ريال مدريد قد أخذوا العبرة مما جرى في سوق الانتقالات الصيفية الماضية عندما ركزوا على ضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان قبل أن تنهار الصفقة في آخر لحظة.
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم رفع أعلام روسيا والاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية في بطرسبورغ اليوم السبت.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، بسبب مشكلة فنية.
رجّح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه بعد الهزيمة الكاملة للجيش الأوكراني، فإن الجيش البولندي سيحل محله في مواجهة روسيا، ليلقى نفس المصير.
حذر السياسي الفرنسيي فلوريان فيليبو، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، من أن الغرب قد يتجه نحو تصعيد خطير للصراع في أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مسألة الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، تحتاج إلى مفاوضات عاجلة.
ارتكب حارس المنتخب المغربي منير المحمدي هفوة قاتلة تسببت في استقبال شباكه للهدف الأول أمام جنوب إفريقيا، في مباراة تجمع المنتخبين الآن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.
لم تستطع وسائل الإعلام الأمريكية تجاهل كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ وتم تركيز الاهتمام على كلماته بخصوص الوضع الاقتصادي في روسيا ونشر الأسلحة النووية في بيلاروس.
رد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الجزائري رياض محرز، على الانباء التي ربطته بالانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان يوم السبت، قبولها بأي اتفاق يقود لمشروع هدنة جديدة "متى ما شاهدت جدية الطرف الآخر"، في إشارة للجيش السوداني.
وجه مفتي مصر الأسبق علي جمعة، رسالة إلى سيف عبد الفتاح أحد أقطاب الإخوان في حكم محمد مرسي، دعاه فيها "للتوبة لأنه يعرف أن ما يفعله الإخوان مخالف للشريعة".
أكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي للجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وصول وفد من القادة الأفارقة إلى بطرسبورغ للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.
قال ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر على قناة Judging Freedom على يوتيوب، إنه يجب على أوكرانيا مقاضاة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي.
شهدت مباراة الولايات المتحدة والمكسيك في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف اشتباكات بين اللاعبين في فترات متقطعة من اللقاء، لتتحول المواجهة إلى ما يشبه "حلبة المصارعة".
ابتكر باحثو كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا نوعا من الأنسولين الواعد يعتمد على أوراق الخس، حيث يحتوي على ثلاثة ببتيدات موجودة في الأنسولين الطبيعي.
قارن بيتر دو تويت، الصحفي من جنوب إفريقيا، توقف الطائرة التي كانت تقله في وارسو، بنار جنهم، وذكر في تغريدة على تويتر أنه شعر باليأس المطلق خلال ذلك.
كشفت التحقيقات في قضية مقتل الدكتور أسامة توفيق صبور، طبيب العظام بمعهد ناصر المعروفة إعلاميا بقضية "طبيب الساحل" التي ارتكبها طبيب بمعاونة محامية وممرض، أسرارا جديدة.
أكد الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، أن التعامل بالعملات المحلية يعد بمثابة أول مسمار في نعش الدولار.
توفي الأمريكي دانيال إلسبيرغ يوم الجمعة عن 92 عاما، والذي اشتهر بكشفه عام 1971 وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت "بأوراق البنتاغون".
أدين الأمريكي روبرت باورز بتهمة ارتكاب أكثر الهجمات فتكا باليهود في تاريخ الولايات المتحدة العام 2018 باستهدافه كنيسا في بيتسبرغ، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام.
كشف منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم السبت، آخر أيام نسخته الـ26، أهم نتائج هذا الحدث الاقتصادي الكبير، والذي شاركت فيه الإمارات بصفة ضيف شرف.
أكد الخبير السياسي إسماعيل مقلد أن "أكاديمية ناصر العسكرية" إنجاز تاريخي تحقق بفضل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر معقول لتغيير تسميتها.
تفيد إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية، بأن حجم الدين الحكومي الأمريكي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار
كشف الرئيس فلاديمير بوتين للقادة الأفارقة أن قائمة الدول الضامنة لأمن أوكرانيا والتي وافقت عليها روسيا في إسطنبول، شملت بريطانيا والصين والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وبيلاروس.
قال مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة، إنه فوجئ خلال حكم الإخوان باتصال من المطار، يخبره بأن هناك شحنة قادمة باسم دار الإفتاء المصرية.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بروكسل شهدت في 14-15 يونيو مؤتمر المانحين السابع لسوريا، برئاسة الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "دعما لمستقبل سوريا والمنطقة".
أفاد مراسلنا في السودان، السبت، بأن الجيش السوداني دعا المواطنين لمغادرة منازلهم القريبة من مواقع تمركز الدعم السريع، في وقت تحدثت معلومات عن إمكانية الاتفاق على هدنة جديدة.
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سينقل دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس إيران إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة، مؤكدا أن العلاقات مع طهران قائمة على الاحترام المتبادل.
أشار الدكتور أندريه بوزدنياكوف، إلى أن الجسم يحتاج إلى الماء كل يوم، ولكن ما الذي سيحصل للجسم إذا أفرط الشخص في شرب الماء؟
قال المتحدث باسم الدبلوماسية الأوروبية بيتر ستانو، في إفادة صحفية في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي لن يدعم مبادرة القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا إذا تضمنت تجميد النزاع.
كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن إحالة المذيع مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب على "mbc مصر" للتحقيق، وإيقاف برنامجه لحين انتهاء التحقيق بعد واقعة المحترف التونسي إلياس الجلاصي.
قدمت المتحولة جنسيا، روز مونتويا، التي كشفت عن ثدييها أمام البيت الأبيض بعد حفل تكريم للمثليين أقامه الرئيس جو بايدن في 10 يونيو، اعتذارها للأمريكيين على فعلتها الخادشة للحياء هذه.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إمكانية أن تبدأ المرحلة الثانية من" الهجوم "في أي لحظة".
يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مباراته الودية أمام غينيا بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، حسب الاتحاد المحلي للعبة السبت.
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه على أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو"، تلبية نفس المتطلبات التي حققها الأعضاء الآخرون في الحلف، وأن واشنطن لن تجعل هذا الطريق أسهل على كييف.
أكد المفكر المصري عبد الحليم قنديل، أن الهجوم الأوكراني المضاد في حقيقته غربي بقناع أوكراني، حيث أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين أولا بينما تلكأ الرئيس زيلينسكي ثم سلم برواية روسيا.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر.
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
رصد فيديو الحديث الذي دار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي الشيخ محمد بن زايد، حول مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أنه توقع صعوبة مواجهة جنوب إفريقيا التي خسرها "أسود الأطلس" 1-2 يوم السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.
أفاد مراسل RT في العراق اليوم السبت، بهروب 25 سجينا من سجن العين في سوريا بينهم قياديون بارزون في تنظيم "داعش" الإرهابي.
أثار فيديو ساخر أعدته "RT الروسية" ضجة في وسائل الإعلام الغربية، حيث يظهر تخبّط زعماء الدول الغربية في بحثهم عن حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، التي لم تتأثر بهذه العقوبات.
نشرت القناة الإسرائيلية الـ13 تقريرا مصورا شنت فيه هجوما حادا على مصر بسبب التعاطف الشديد الذي ظهر مع الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، لقطات تظهر تدمير معقل أوكراني بواسطة مسيرات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تسجيل قصف شنه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، على مواقع للجيش السوري في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم، لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ.
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على مناشدة الإعلامي المصري مصطفى بكري، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معاملة الحجاج المصريين بالجنيه المصري.
أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بأن البنك المركزي الأوروبي حذر من أن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة (لإعادة بناء أوكرانيا) قد يؤدي إلى تقويض الثقة في اليورو كعملة عالمية.
رد الباحث في شؤون الأمن القومي المصري، أحمد رفعت، على الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام الإسرائيلية على الجندي محمد صلاح الذي قتل ثلاثة إسرائيليين.
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف إن مفتشي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه الكهروذرية، حاولوا تصوير النقاط الدفاعية ومراكز تفتيش تابعة للجيش الروسي.
تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سير العمل بتنفيذ طلبية الدولة الدفاعية في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.
يعد التعرق أمرا طبيعيا باعتبار أنه طريقة الجسم في تنظيم درجة حرارته، لكن البعض قد يعانون من تعرق مفرط قد يكون مصدرا للقلق.
انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول تدريب الجيش الأوكراني في الدول الغربية، وطالبوه بالاستقالة إنقاذا لما تبقى من أوكرانيا.
كشفت الدكتورة إيرينا سكوروغودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية والزهرية أسباب ظهور حب الشباب عند البالغين.
أفادت صحيفة "شبيغل" الألمانية بأن طواقم دبابات "ليوبارد-2" الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه يلجؤون إلى الحيل والخداع، كي لا يواجهوا القوات الروسية التي تصطاد دباباتهم وتجعلها رمادا.
تبحث الهند اقتراحا لمقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان للقاهرة بمليارات الدولارات.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن حجم "المنطقة العازلة" أو "الطوق العازل" في أوكرانيا، سيعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية، التي يجب حماية الأراضي الروسية منها.
بعد أشهر من انفصالها عن نجم كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، دخلت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل، شاكيرا في علاقة عاطفية مع رياضي جديد.
دعا نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق ممدوح العبادي لأردنة العمل في البلاد وإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مشيرا إلى "ضغط أمريكي لعدم عودتهم لأغراض سياسية".
يمضي الكثير منا المزيد من الوقت في الحدائق والمتنزهات والشواطئ للاستمتاع بأشعة الشمس خلال فصل الصيف، ما قد يعرض الجلد للضرر.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن التحقيق في الهجوم الذي نفذه الجندي المصري محمد صلاح وقتل فيه ثلاثة جنود إسرائليين، أشار إلى إخفاقات عميقة ومقلقة في منظومة الدفاع الإسرائيلية.
أفاد تقرير عبري، يوم السبت، بأن لواء النخبة الإسرائيلي "جولاني" أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات سيناريو مواجهة "حزب الله" اللبناني لدى توغله جنوبا داخل إسرائيل.
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل، عن تحويل جميع المبالغ التي تستحقها إيران فيما يتعلق بالغاز المورد إلى العراق.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الإنهاء السريع للفراغ السياسي المؤسسي في لبنان.
أفادت صحيفة Parisien الفرنسية، اليوم السبت بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت ناشطا متطرفا يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
يبدو أن الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي ضمه ريال مدريد قبل أيام من بوروسيا دورتموند في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو، لن تكون صفقته الكبيرة هذه، الوحيدة للنادي الملكي لهذا الصيف.
أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية يوم السبت، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص ظهر بفيديو متداول يحرض فيه الشباب على الفسق والفجور.
لقيت امرأة أمريكية مصرعها وأصيبت أخرى عندما دفعهما رجل عن منحدر بالقرب من قلعة نويشفانشتاين في بفاريا بألمانيا، حسبما ذكرت الشرطة، التي أفادت بأن المشتبه به الذي تم اعتقاله أمريكي.
وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية مع الكويت لتقديم الدعم الفني للمقاتلات متعددة الأدوار "سوبر هورنت" طراز "إف/إيه -18" بـ1.8 مليار دولار، حسب موقع Airforce Technology.
أكد أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف المصرية عبد الله أبو خضرة، أهمية مشروعات النقل المتطورة التي تطلقها مصر، وبينها مشروع خط التجارة العربي الذي أعلن عنه أمس.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن جنود أوكرانيين بأن قوات كييف فوجئت بتكتيكات اتبعها الجيش الروسي لم تتوقعها في هجومها المضاد، الذي تعثّرت به وتكبدت خسائر فادحة.
توفي ثلاثة أطفال أشقاء يعانون داء السكري جراء تناولهم الحلوى والمثلجات جنوب محافظة سوهاج، في حادث فريد هزّ مشاعر المصريين.
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن العلاقات بين أوروبا وروسيا يجب أن تقوم على الإجماع.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام بشرط مراعاة مصالح جميع الأطراف.
اكتشف علماء الكانابيديول، وهو مركب موجود في القنب يعرف بـCBD في نبات برازيلي، ما يفتح طرقا جديدة لإنتاج هذه المادة الشائعة بشكل متزايد.
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف معلومات زعمت بأن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون لم يتمكنا من الاتصال مع الرئيس فلاديمير بوتين بالهاتف.
أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن سلطات كييف لن "تفتح مجلدا ثانيا" من اتفاقات مينسك مع روسيا وأنها تجاوزت تلك الاتفاقات، لكنها متمسكة بالسلام وإنهاء النزاع.
أصدر القضاء المصري يوم السبت قرارا بتأجيل محاكمة متهمة بقتل ابنها (5 أعوام) وتقطيع جثته وأكلها بعد طبخها.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في سان بطرسبورغ القادة الأفارقة ومنهم رؤساء كل من جنوب إفريقيا وجزر القمر وزامبيا والسنغال، ورئيس وزراء مصر وممثلين من أوغندا والكونغو.
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية، والتقى نظيره حسين أمير عبداللهيان.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السودان صورا تظهر مقاتلي قوات الدعم السريع يحملون أسلحة مضادة للطائرات.
أكدت آنا سفيريدوفا رئيسة قسم أمراض الباطنية في المستشفى المركزي لشركة السكك الحديدية الروسية فائدة الشاي الأخضر، مشيرة إلى بعض المحاذير منه.
أعلنت Chery عن بدء مبيعات سياراتها الجديدة Arrizo 8 في روسيا وعدة أسواق أخرى، لتنافس سيارات السيدان الكبيرة التي تطرحها تويوتا وكيا.
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