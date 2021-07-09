روسيا وأمريكا.. تفاهم تاريخي بشأن سوريا

الاتصال الأول بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بعد القمة التي جمعتهما في جنيف..

الاتصال استمر ما يقرب ساعة من الزمن حول العديد من الموضوعات الثنائية والدولية، أشادا خلاله بالعمل المشترك الذي أدى للاتفاق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول نقل المساعدات إلى عبر الحدود إلى سوريا.

كذلك تم التطرق إلى ملف الهجمات السيبرانية التي طالت الولايات المتحدة ودولا أخرى من قبل مجرمين متمركزين في روسيا كما يقول بايدن الذي أشار أيضا إلى أن الاتصال كان جيدا وأنه "متفائل" عقب المكالمة..

ما أهمية اتفاق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا؟

ماذا عن مجالات التعاون الاخرى بين الولايات المتحدة وروسيا.. هل يمكن تطبيق هذه التجربة في دول أخرى كليبيا وأفغانستان مثلا؟

هل تسعى الولايات المتحدة إلى التقارب مع روسيا وما هي الملفات الجامعة للدولتين في ميادين الأمن والاستقرار الدولي؟

ملفات عديدة نناقشها في حلقة اليوم من برنامج بالتفاصيل.