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روسيا تحذر.. من يعرقل حياد أوكرانيا؟

أخبار العالم

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حيادية أوكرانيا بجيش أصغر حجما وغير منحاز هو ما تقترحه موسكو في مفاوضاتها مع كييف التي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنها تسير ببطء

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض الأمل في توصلها لحل وسط، في المقابل تقول كييف إنها ترفض أن تكون محايدة على غرار السويد والنمسا بالرغم من تصريحات فلاديمير زيلينسكي السابقة حول إدراك بلاده عدم قدرتها الانضمام لحلف الناتو
هل يقترب الطرفان من صياغة مسودة الاتفاق؟ وما التعقيدات التي تحول دون الوصول لحل وسط؟

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