روسيا تحذر.. صفقة الحبوب تحتضر

مع اقتراب موعد انتهاء العمل باتفاق اسطنبول لنقل الحبوب عبر البحر الأسود منتصف شهر ماي المقبل، توضح موسكو عبر خارجيتها أن الغرب قاد الاتفاق إلى طريق مسدود

وحَوّلهُ من مبادرة إنسانية إلى مشروع تجاري، من خلال تمسكه بمنع وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وضع يفرض العديد من الأسئلة حول مستقبل الاتفاق، والتداعيات المحتملة لتعليق العمل به.. يجيبنا عنها ضيف حلقة اليوم من برنامج نيوزميكر رئيس اتحاد الحبوب الروسي السيد أركادي زلوتشيفسكي.

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