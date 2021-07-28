روسيا تحذر.. داعش ينتقل إلى أفغانستان

الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان هو سبب تزايد النشاط الإرهابي، هكذا قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤكدا أن مسلحي تنظيم داعش ينتقلون من سوريا وليبيا إلى الدولة الأفغانية.

وفيما تجري روسيا وطاجيكستان وأوزباكستان تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود الأفغانية تحاكي القضاء على مجموعات إرهابية تسللت إلى أراضي إحدى هذه الدول، أكد شويغو أن القاعدة الروسية في طاجيكستان ستقدم المساعدة إلى دوشنبه في حال تعرض أمنها إلى تهديد بسبب تطور الأحداث في جارتها أفغانستان.

فما درجة الخطر التي تكمن في حديث وزير الدفاع الروسي؟ هل تسعى واشنطن للحصول على موطئ قدم في دول آسيا الوسطى عقب الانسحاب من أفغانستان؟ وما هي أولويات المرحلة الحالية في المشهد الأفغاني؟

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