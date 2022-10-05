 
مباشر
عاجل
بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية "إجراء مضاد" لمناورات واشنطن وسيؤول
بالتفاصيل

روسيا تحذر.. تسليح كييف يقرب الصدام مع الناتو

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txch

وسط موجة ضح الأسلحة الغربية المستمرة إلى نظام كييف، تزداد التحذيرات الروسية   من دخول المواجهة القائمة مع الغرب مرحلة جديدة في ظل توقعات بانزلاقها نحو صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
تأتي التحذيرات هذه المرة من قصر الكرملين الذي شدد أن تصريحات البنتاغون بشأن قدرة منظومات الصواريخ الأمريكية هيمارس على توجيه ضربات لأهداف في شبه جزيرة القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا،، هذا الأمر نسج على منواله سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف متهما واشنطن ولندن بالسعي لإطالة أمد الصراع الأوكراني ونقل الأعمال القتالية إلى الأراضي الروسية
فما هدف الغرب من نقل المواجهة إلى الأراضي الروسية؟ وهل يعزز ذلك من حدوث صدام مباشر بين روسي والناتو؟

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا