روسيا تحذر.. تسليح كييف يقرب الصدام مع الناتو

وسط موجة ضح الأسلحة الغربية المستمرة إلى نظام كييف، تزداد التحذيرات الروسية من دخول المواجهة القائمة مع الغرب مرحلة جديدة في ظل توقعات بانزلاقها نحو صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

تأتي التحذيرات هذه المرة من قصر الكرملين الذي شدد أن تصريحات البنتاغون بشأن قدرة منظومات الصواريخ الأمريكية هيمارس على توجيه ضربات لأهداف في شبه جزيرة القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا،، هذا الأمر نسج على منواله سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف متهما واشنطن ولندن بالسعي لإطالة أمد الصراع الأوكراني ونقل الأعمال القتالية إلى الأراضي الروسية

فما هدف الغرب من نقل المواجهة إلى الأراضي الروسية؟ وهل يعزز ذلك من حدوث صدام مباشر بين روسي والناتو؟

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