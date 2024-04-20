روسيا تحذر.. تخصيص واشنطن مساعدات لكييف ب61 مليار دولار ستقتل المزيد من الأوكرانيين

بعد جدل وخلافات كبيرة ها هو مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشاريع القوانين لإرسال حزمة مساعدات لأوكرانيا بالإضافة لمصادرة الأصول الروسية..

المشروع سيُرفع لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديموقراطية ليتم بعد ذلك التوقيعُ عليه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ليأتي أولُ رد من الكرملين أن قرار مجلس النواب الأمريكي بتقديم المساعدة لأوكرانيا سيزيد من إثراء أمريكا ويزيدُ من تدمير أوكرانيا "ويجعل المزيد من الأوكرانيين يموتون بسبب نظام كييف بينما الخارجية الروسية وعلى لسان الناطقة باسمها وصفت الخطوة بالدعم المباشر للأنشطة الإرهابية..

فهل هي الرصاصة الأخيرة التي يمكن لواشنطن أن تقدمها؟ وما الذي سيغيره ذلك في الميدان مع تقدم روسي كبير وماذا عن رد روسيا خاصة بموضوع مصادرة الأصول المجمدة؟

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