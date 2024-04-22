 
مباشر
بالتفاصيل

روسيا تحذر.. الغرب يتأرجح على حافة صدام عسكري نووي

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xeo7

مع التقدم العسكري الكبير الذي تحققه القوات الروسية على الجبهة ترتفع احتماليات مواجهة عسكرية بين القوى النووية

هكذا صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واصفا الأمر بأنه محفوف بالعواقب الكارثية إذ أن الولايات المتحدة ودولَ الناتو التابعةَ لها، مهووسة بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومستعدةٌ لمواصلة احتواء بلادنا حتى آخر أوكراني.. يتزامن ذلك مع حديث عن إمكانية نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا التي أكد رئيسها الاستعداد لذلك لحماية الجناح الشرقي لحلف الناتو كما قال.. تصريحات تلقتها موسكو بالتهديد بالرد بما يلزم حتى لو كان استهداف تلك الأسلحة وسيتم ضربها في حالة الصراع مع الناتو.
- فهل نقترب رويدا رويدا من هذا الصراع بين القوى النووية بالنظر لحقائق الميدان الحالية؟
- وما الفاصل بين طاولة المفاوضات وبين شفا تلك الحرب؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا