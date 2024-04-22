روسيا تحذر.. الغرب يتأرجح على حافة صدام عسكري نووي

مع التقدم العسكري الكبير الذي تحققه القوات الروسية على الجبهة ترتفع احتماليات مواجهة عسكرية بين القوى النووية

هكذا صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واصفا الأمر بأنه محفوف بالعواقب الكارثية إذ أن الولايات المتحدة ودولَ الناتو التابعةَ لها، مهووسة بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومستعدةٌ لمواصلة احتواء بلادنا حتى آخر أوكراني.. يتزامن ذلك مع حديث عن إمكانية نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا التي أكد رئيسها الاستعداد لذلك لحماية الجناح الشرقي لحلف الناتو كما قال.. تصريحات تلقتها موسكو بالتهديد بالرد بما يلزم حتى لو كان استهداف تلك الأسلحة وسيتم ضربها في حالة الصراع مع الناتو.

- فهل نقترب رويدا رويدا من هذا الصراع بين القوى النووية بالنظر لحقائق الميدان الحالية؟

- وما الفاصل بين طاولة المفاوضات وبين شفا تلك الحرب؟

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