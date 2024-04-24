روسيا تحذر.. الأسلحة الأمريكية لن تنقذ نظام كييف

خيار الحرب هو الواضح لا لُبس فيه من خطوات واشنطن بما يخص ليس الصراعَ في أوكرانيا فحسب بل وفي العالم ككل..

إذ وقع جو بايدن الرئيس الأمريكي حزمة قوانين كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعد مرورها بمجلسي الشيوخ وقبلَه النواب ذو الأغلبية الجمهورية وهنا تكمن المفارقةُ والأسئلة حول ثمن تمريره كدعم مباشر في حملة بايدن الانتخابية..

روسيا وعلى لسان عدد من مسؤوليها أكدت أن الوضع الميداني واضح للغاية وأن شحنات الأسلحة الجديدة إلى كييف لن تغير الديناميكية على الجبهة وما قرار واشنطن إلا دعمٌ لمجمعها الصناعي العسكري الجشع الذي لا يشبع.

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