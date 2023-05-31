يجب على المسؤولين الأغبياء في بريطانيا، عدونا الأبدي، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي المعترف به، والذي ينظم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة

بما في ذلك اتفاقيات لاهاي وجنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يمكن أيضا اعتبارهم في حالة حرب.

الموقف لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، ردا على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا لها الحق في "في استخدام القوة" خارج حدودها. حدود يستبيحها نظام كييف ليستهدف المدنيين دون أي تردد. وبعد الهجمات صمت غربي يؤكد التواطؤ والدعم الأكيد للمسيرات التي ترسلها أوكرانيا على منشآت مدنية في موسكو لذلك نسأل أكثر اليوم عن الغرب.

ماذا عن موقف لندن الأخير؟ وهل يمكن للغرب أن يعيد حساباته في أوكرانيا؟

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